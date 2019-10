Malato povero per essere arrestato e usufruire delle cure necessarie in prigione fa

Fonte : baritalianews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una storia assurda quella proveniente dagli Stati Uniti d’America dove un uomo di 59 anni è stato costretto a diventare per un giorno rapinatore per ricevere lea sconfiggere la sua malattia. L’uomo si è recato in banca e dicendo diarmato, si è fatto consegnare dal cassiere un dollaro. L’uomo ha poi detto al cassiere che si sarebbe seduto sul divano della banca in attesa che la Polizia arrivasse. L’incredibile fatto è avvenuto a Gastonia in North Carolina. La notizia è stata dalla ABC dopo pochi giorni dalla rapina. L’uomo che si chiama Richard James Verrone si è recato allo sportello della RBC ha fatto finta diarmato e si è fatto consegnare un dollaro dall’impiegato, poi ha atteso l’intervento dei poliziotti. La Polizia è arrivata in banca e ha visto il rapinatore tranquillamente seduto sul divano. I poliziotti si sono sincerati che ...

