M5S | Di Maio | «Non alleanze ma patti Con De Luca? Neanche per sogno»

Luigi Di Maio chiude la festa M5S : "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd" : Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Roma. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "

M5S - Di Maio : «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi. Via il superticket» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5...

M5S - Filippo Facci inchioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

Di Maio lancia M5S 2.0 - riforme e nodo alleanze sullo sfondo. Conte acclamato a festa 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle ha cambiato la politica dell'Italia ora, al governo, e' pronto a cambiare il Paese. Luigi Di Maio sale sul palco dell'Arena Flegrea dopo un bagno di folla in mezzo agli attivisti, fra selfie e strette di mano per 'salutare' i dieci anni compiuti dal Movimento 5 Stelle. Il capo politico pentastellato annuncia una nuova organizzazione, "di 80-90 persone" che gestisca a livello Regionale e nazionale il M5S e una nuova stagione ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5S” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Festa M5S - Grillo truccato da Joker : «In dieci anni siamo cambiati - e vaffa a voi». Di Maio : stop armi alla Turchia : Un Beppe Grillo in veste da Joker nel video che apre il suo intervento dal palco di Italia 5 Stelle, nell'Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all'attore Patrizio Rispo, il video è...

Festa M5S - blitz dei centri sociali. Di Maio : basta armi alla Turchia : blitz degli attivisti del centro sociale Ex Opg di Napoli nell'Arena Flegrea durante l'intervento del ministro degli Esteri e leader politico del M5S Luigi Di Maio. Gli attivisti hanno...

M5S - festa a Napoli : bagno di folla per Di Maio. Casaleggio : «Ex ministri assenti hanno sbagliato» : dal nostro inviato Napoli Luigi Di Maio anticipa in un'intervvista in tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli e va a pranzo con Beppe Grillo in attesa di arrivare...

M5S - Di Maio : nessuna scissione : Governo Italia, Di Maio: "Non sono all'ordine de giorno altri patti regionali e tantomeno patti nazionali. A me piu' che i patti interessano i fatti"

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

