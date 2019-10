Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Temo che diventeremo come il Pd, che perderemo identità, coerenza, che saremo costretti ad accettare compromessi al ribasso che ci snatureranno”. Davide, consigliere del Movimento 5 stelle in Regione Lazio più volte finito al centro delle polemiche per le sue posizioni no vax, è il promotore della Carta di, un documento firmato da un gruppo di malpancisti in cui si critica la gestione 5 stelle degli ultimi anni. Un gruppo diche ha scelto di rimanere anonimo, con la sola eccezione di. “Non vogliamo creare lastreghe, al momento giusto saranno pubblicati tutti nomi” assicura il consigliere, intercettato tra gli stand di Italia 5 Stelle a Napoli. “Vogliamo combattere internamente, non fare scissioni o correnti. Noi siamo innamorati del Movimento, vogliamo salvarlo” L'articolo M5s,: ...

Cascavel47 : M5s, Barillari: “Carta di Firenze dei dissidenti? Rimasti anonimi per evitare caccia alle streghe. Parlamentari att… - TutteLeNotizie : M5s, Barillari: “Carta di Firenze dei dissidenti? Rimasti anonimi per evitare caccia alle… - collecasati : @lbianchetti @FPanunzi @ildelfinogiulio sono convinto, da anni, che vogliono sostituire il pd nella gestione del po… -