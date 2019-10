“Lupo racconta la Sma” | 12 favole illustrate per spiegare questa malattia rara | “Parlano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Un libro dia colori perre l’Atrofia muscolare spinale (Sma),geneticache colpisce nel mondo circa un neonato ogni 10mila e riguarda oggi in Italia oltre 900 persone, di cui la maggior parte minori di 16 anni. “E’ il primo libro che cerca di rispondere alle richieste dei genitori di bambini con Sma: durante i colloqui clinici mi domandavano come fare aa loro figlio che aveva, che non avrebbe mai potuto camminare, che la patologia sarebbe peggiorata. Io dicevo loro ‘tegli una favola che parli in modo coraggioso e sincero della Sma’” spiega a Ilfattoquotidiano.it l’autore del testo Jacopo Casiraghi, responsabile del Servizio di Psicologia del Centro clinico Nemo di Milano. Dodici storie accompagnate dai disegni di Samuele Gaudio per il progetto grafico di Davide Sottile, giovani talenti dell’Istituto ...

