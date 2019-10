L’uomo del giorno | Totò Di Natale | una vita all’Udinese | un figlio d’arte e un rifiuto

L’uomo del giorno - Nestor Sensini : lo straniero più presente nella storia dell’Udinese : Roberto Nestor Sensini non ha bisogno di presentazioni. Difensore argentino di garra e personalità. 384 presenze in Serie A e soltanto 33 gialli, numeri ottimi per un centrale difensivo. Sensini era un calciatore corretto. Nato ad Arroyo Seco, in Argentina, il 12 ottobre del 1966, inizia la carriera nel Newell’s Old Boys; vince il campionato del 1988 e conquista la nazionale. Arriva in Italia l’anno dopo, insieme a Balbo, ...

L’uomo del giorno - Sir Bobby Charlton : dalla morte sfiorata ai trionfi con Inghilterra e Manchester United : C’è chi dice che il destino siamo noi a costruircelo, chi invece pensa che sia lui a fare il nostro corso decidendolo sin dall’inizio. Di quest’ultimo c’è un esempio ben chiaro, con tanto di nome e cognome: Sir Robert Charlton, per tutti Bobby. L’ex calciatore inglese, che compie 82 anni, è il protagonista della consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’. Alla giovanissima età di 15 ...

Carbonia - non si ferma all’alt della polizia : inseguimento e spari nella notte - caccia alL’uomo : Intorno alle 3 un’auto non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Ne è nato un inseguimento per le vie della città, al termine del quale una volante della polizia ha speronato una Citroen C1, risultata rubata. Il conducente è riuscito però a scappare a piedi: è caccia all’uomo.Continua a leggere

LIVE Gran Piemonte in DIRETTA : l’ultima classica prima del Lombardia. Egan Bernal L’uomo da battere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Gran Piemonte 2019 – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e programma del Gran Piemonte 2019 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Gran Piemonte 2019. saranno 183 i chilometri che i corridori dovranno percorrere da Agliè al Santuario di Oropa, già protagonista in diverse occasioni come traguardo di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Julio Cruz - El Jardinero con il fiuto del gol : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno di Julio Cruz. E’ stato un attaccante molto forte, protagonista anche nel campionato italiano, un calciatore con il fiuto del gol, era soprannominato El Jardinero. Iniziò la carriera al Banfield, si è messo subito in mostra con ottime prestazioni e ...

L’uomo del giorno - Jorge Burruchaga : il gol nel Mondiale 1986 e due figli…quasi d’arte : Una carriera passata nell’ombra per colpa di Diego Armando Maradona. Così potrebbe essere riassunta la vita calcistica di Jorge Burruchaga. Inizia nelle giovanili del River Plate, ma viene ceduto quasi subito all’Arsenal de Sarandi. Nel 1982 passa all’Independiente. Qui conquista il titolo nazionale, guidato dal capitano Bochini. Sbarca in Europa, al Nantes nel 1985, diventa il miglior giocatore della Ligue 1. Passato al ...

Arte : il 16 ottobre la decisione del Tar sulL’uomo Vitruviano al Louvre : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso oggi il prestito al museo del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Dato che l’apertura della mostra a Parigi e’ prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo ...

Arte : il 16 ottobre la decisione del Tar sulL’uomo Vitruviano al Louvre (2) : (AdnKronos) – L’Uomo Vitruviano appartiene al fondo principale delle Gallerie dell’Accademia in base all’identificazione fatta con nota del 23 ottobre 2018 (Prot. 2470) dell’ex Direttrice del Museo, Paola Marini. Inoltre, l’Associazione ravvisa anche la violazione dell’art. 66, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, per cui non possono uscire dal territorio della Repubblica ‘i beni ...

