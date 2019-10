L' Ue valuta un provvedimento di embargo alla vendita di armi alla Turchia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sabato 12 ottobre, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha scritto un tweet nel quale ha espresso la vicinanza del governo italiano al popolo curdo, invitando l'esecutivo a sospendere ladi. Il Paese del presidente Erdogan, infatti, rientra nel novero dei primi clienti dell'industria bellica italiana. Stando ad un comunicato diffuso da Rete Italiana per il Disarmo, solo nel 2018 il Ministero degli Esteri ha dato il via libera a circa 70 autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico per un valore di circa 360 milioni di euro. Il computo dal 2015 ad oggi, invece, è di concessioni di forniture per 890 milioni di euro e di consegne pari a 463 milioni. ...

