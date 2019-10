Ludovica Pagani da urlo | lo scatto in lingerie manda in tilt il web

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019)è sicuramente una delle donne del momento sui social: la sexy influencer di Bergamo, infatti, vanta ad oggi oltre 2 milioni di follower su Instagram che crescono giorno dopo giorno in maniera esponenziale. La biondissima 24enne non perde tempo per allietare i suoi tanti follower con scatti hot e provocanti cheno letteralmente in delirio il pubblico maschile che resta di sasso di fronte alla bellezza di.Laoltre ad essere una influencer di successo è anche modella ed esperta di calcio e dopo gli esordi a Bergamo Tv dove diventò famosa per aver letto la classifica di Serie A in maniera un po' particolare ha partecipato a diversi programma calcistici come a Sportitalia o a Quelli che il Calcio.è anche fidanzata con Steven Basalari che lavora come direttore artistico in alcuni locali dell movida notturna.ha tanti follower ma anche ...

