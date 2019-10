Lucas Peracchi sbotta contro Eva Hanger a Domenica Live | ' Mai picchiato Mercedesz'

Lucas Peracchi a Domenica Live : “Eva Henger ha inventato tutto” : Lucas Peracchi a Domenica Live replica alle accuse di Eva Henger Lucas Peracchi è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. A Domenica Live l’ex tronista di Uomini e Donne ha seccamente smentito tutte le affermazioni fatte dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Lucas – che convive con […] L'articolo Lucas Peracchi a Domenica Live: “Eva Henger ha ...

Lucas Peracchi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

Lucas Peracchi si difende a Domenica Live : “Mai toccato Mercedesz” : Domenica Live: nuove testimonianze choc su Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Lucas Peracchi è stato ospite di Domenica Live per raccontare finalmente la sua versione della storia. L’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza di quanto affermato da Eva Henger, ha dichiarato di non aver mai alzato un dito sulla sua compagna Mercedesz Henger, ma in studio la bella conduttrice partenopea ha mostrato nuove testimonianze, provenienti dalle ...

Eva Henger contro Lucas Peracchi : “Minaccia gesti autolesionisti” : Mercedesz Henger: Eva rivela un nuovo retroscena su Lucas Peracchi Eva Henger continua la sua lotta mediatica contro Lucas Peracchi. Intervistata dal settimanale Spy, l’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato nuovi agghiaccianti retroscena sul fidanzato di sua figlia Mercedesz Henger, risalenti a quando accusò la ragazza di averlo tradito con il suo ex fidanzato. Dopo quell’episodio Lucas è scappato, minacciando gesti di ...

Eva Henger - la figlia Mercedesz replica alle accuse : “Lucas Peracchi non mi mena”. Poi ha un malore : “Sto avendo un attacco di panico” : La figlia di Eva Henger, Mercedesz, è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, nella puntata di domenica 6 ottobre, per difendersi dalle accuse mosse dalla madre. La modella sostiene infatti che la ragazza sia succube del fidanzato Lucas Peracchi. Mercedesz è entrata in studio visibilmente agitata e con le lacrime agli occhi e il corpo scosso da tremori, ha confessato di non sentirsi bene: “Sto avendo un attacco di panico, mi ...

Mercedesz Henger replica alle gravi accuse della madre e racconta la sua verità su Lucas Peracchi : L'ex naufraga a Domenica Live confessa: "Sono delle mezze verità buttate dentro e una marea di bugie".

Mercedesz Henger : "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia mamma Eva non sta simpatico" (video) : Mercedesz Henger, ospite di 'Domenica Live', del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente:prosegui la letturaMercedesz Henger: "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia mamma Eva non sta simpatico" (video) pubblicato su Gossipblog.it 06 ottobre 2019 18:24.

Eva Henger contro Lucas Peracchi - parla l'ex moglie : «Niente di nuovo - ma l'argomento è delicato» : Non si placano le dure accuse di Eva Henger a Lucas Peracchi, ex tronista e compagno della figlia Mercedesz. Dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale di gossip nuovo, la Henger aveva...

Uomini e Donne - Lucas Peracchi accusato di violenza a Mercedesz Henger - parla l'ex moglie : l'ex moglie di moglie dell'ex tronista commenta le dichiarazioni choc di Eva Henger: "Nulla di nuovo"

Dopo le accuse di Eva Henger parla l'ex moglie di Lucas Peracchi : Niente di nuovo : Quello che sembrava semplice astio tra suocera e genero si sta, piano piano, trasformando in un vero e proprio caso. Le accuse mosse da Eva Henger contro Lucas Peracchi, il fidanzato di sua figlia Mercedesz Henger, hanno scatenato un polverone mediatico. l'ex pornostar ha, infatti, rivelato che la figlia Mercedesz avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche dal compagno. La Henger ha svelato episodi e retroscena della relazione tra Lucas e ...

Lucas violento con Mercedesz? Il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi : Lucas e Mercedesz: dopo le delicate parole di Eva Henger (“Lui è violento con mia figlia”) arriva il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi (esclusiva GossipeTv) In questi giorni è scoppiato il caso delle presunte violenze che Lucas Peracchi avrebbe inflitto alla sua attuale fidanzata Mercedesz Henger. Ad accusare l’ex tronista di Uomini e Donne è […] L'articolo Lucas violento con Mercedesz? Il ...

Domenica Live Eva Henger contro Lucas Peracchi sta allontanando mia figlia Mercedesz : Eva Henger è stata ospite a “Domenica Live” da Barbara D’Urso e fa chiarezza sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato Lucas. La Henger sostiene che il giovane non sia una figura positiva per la figlia e lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti. Eva Henger sostiene che la figlia abbia una forma di dipendenda se…suale ...

Domenica Live - Eva Henger : “Mia figlia ha una dipendenza da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la plagia” : Eva Henger, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha mostrato la sua grande preoccupazione per la figlia Mercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno della figlia Lucas Peracchi verso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di dipendenza. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto ...

