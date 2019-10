Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Terremoto in casa, il caso scoppiato dopo le accuse di Evacontroimputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite aper portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la convivenza. Si definisce con un carattere particolare, con tanti difetti che vanno dall'orgoglio all'istintivo: "Forse un po' troppo" ammette. Si passa alle replica alle critiche mosse da Eva, dichiarazioni a suo dire "eccessive": "Eva è la persona alla quale non affiderei neanche un cane, il suo cane lo teneva chiuso in uno sgabuzzino".a Eva: "Non, lei ha inventato tutto" ...

AncoraMarina65 : RT @Ri_Ghetto: Non per dire nulla ma vorrei ricordare che il signor Lucas Peracchi, due anni fa, mi minacciò di venire sotto casa 'per rego… - see_lallero : Lucas Peracchi risponde a Eva Henger a Domenica Live: “Non sono violento, lei ha inventato tutto” (VIDEO)… - Piera47009286 : RT @parlotantoper: #domenicalive Lucas Peracchi, uno dei più grandi traditori mariani, ma chi crede ad una sola parola che esce dalla tua b… -