Loghi e badge - Levoluzione grafica delle Volkswagen FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 13 ottobre 2019) Con la Atlas Cross Sport, la Suv-coupé di Wolfsburg destinata al Nord America, debutta il nuovo logo della gamma R, che identifica le versioni high-performance dellae gli allestimenti a esse ispirati (R-Line). Prosegue così il rinnovamento grafico del brand, dopo il nuovo marchio presentato a Francoforte con la ID.3. Un modello elettrico, non a caso: la nuova immagine del brand segna linizio di una nuova era per la, ha dichiarato Jürgen Stackmann, membro del consiglio di sorveglianza della Casa. La rassegna. Unera votata alla mobilità ecologica, ma anche alla tecnologia: il design piatto, bidimensionale e minimalista del nuovo marchio è collocabile con più flessibilità sulle piattaforme digitali (a Wolfsburg lo definiscono moving frame). E, per la prima volta, verrà affiancato da un tono acustico, al pari di quanto già avviene, da anni, in casa Audi (ascoltatelo ...