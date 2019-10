LIVE Superbike | GP Argentina in DIRETTA | superpole race | Bautista sfida Rea per la

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e tv della giornata – Cronaca FP2 – Risultato FP1 – Alex Lowes in Kawasaki nel 2020 – La preview del weekend del GP diBuongiorno e benvenuti alladel Gran Premio di2019 della. La pista di San Juan Villicum proporrà laalle ore 18.00, mentre alle ore 21.00 toccherà alla Gara-2 che chiuderà il programma del penultimo weekend del campionato. Dopo Gara-1 di ieri, con ben sei piloti che hanno deciso di non prendere il via per evitare rischi, c’è da chiedersi se questa giornata procederà in maniera regolare. L’asfalto ai limiti della regolarità potrebbe far prendere qualsiasi decisione. Ad ogni modo Alvaroproverà il bis dopo il successo di ieri, avendo chiuso in scioltezza davanti a Jonathan Rea e Toprak Razgatliouglu. La ...

zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea completa il podio… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: Bautista scappa via lotta tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea completa il podio… -