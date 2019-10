LIVE Superbike | GP Argentina in DIRETTA | Rea trionfa anche in gara-2 | Davies e

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37 Kawasaki Racing Team vinceil campionato dei costruttori grazie a questo successo grazie alla maggior costanza nell’arco del campionato. E’ tutto per questa, OA Sport vi augura una buona serata. BANDIERA A SCACCHI. Ottantacinquesimo successo inper Rea che si porta a casa-2 dopo la superpole race. Stesso podio della mattina con il cambio di pilota in sella alla Ducati,al posto di Bautista che finisce quinto. Settimo Laverty davanti al padrone di casa Mercado. -1 Vola Jonathan Rea in solitaria,e Razgatlioglu pronti a prendersi il podio davanti a Van der Mark. Bautista pare ormai tranquillo in quinta posizione, Lowes è ancora oltre il secondo da lui. -2pazzesca per Eugene Laverty che sale in settima posizione dalla tredicesima casella. Ottima prova per ...

