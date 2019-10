LIVE Superbike | GP Argentina in DIRETTA | gara-2 | si preannuncia una spettacolare bagarre

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Dieci minuti al via! 20.47 Più in difficoltà in entrambe le precedenti manche sono stati infatti sia Leon Haslam, ormai prossimo all’addio in Kawasaki, e Tom Sykes, complice un tracciato non favorevole alla minor potenza della sua BMW 20.45 Seguiranno poi, in ordine, Davies, Lowes e Van Der Mark. Difficile ipotizzare che qualcun altro possa inserirsi nella lotta per il podio, per quanto visto fino a qui. 20.43 Ancora terzo e ancora lì a lottare con i due mostri sacri di questo campionato è il turco Razgatlioglu che si è già laureato miglior pilota della stagione in sella a una moto indipendente. 20.40 Grazie al risultato ottenuto sarà quindi il nordirlandese a scattare davanti in questo pomeriggio argentino. Il passo di Bautista è molto competitivo e potremmo anche assistere ad un vero corpo a corpo finale per decretare il ...

