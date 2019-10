LIVE Superbike | GP Argentina in DIRETTA | gara-2 | Rea vuole la rivincita | Bautista per

LIVE Superbike - GP Argentina in DIRETTA : superpole race - Bautista sfida Rea per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e tv della giornata – Cronaca FP2 – Risultato FP1 – Alex Lowes in Kawasaki nel 2020 – La preview del weekend del GP di Argentina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Argentina 2019 della Superbike. La pista di San Juan Villicum proporrà la superpole race alle ore 18.00, mentre alle ore 21.00 toccherà alla Gara-2 che chiuderà il programma ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea - completa il podio Razgatlioglu! : 21:50 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni di questa gara1 e vi augura un buon proseguimento di serata. 1. Jonathan Rea 564 2. Alvaro Bautista 440 3. Alex Lowes 290 LOWES 4. Michael Van Der Mark 287 5. Toprak Razgatlioglu 276 21:43 Razgatioglu si laurea campione dei piloti per quanto riguarda i team indipendenti. Bautista SI

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea - completa il podio Razgatlioglu! : Bautista SI aggiudica GARA1 IN Argentina! Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Rea e Razgatioglu. ULTIMO GIRO! Bautista è irraggiungibile, Rea prova ad allungare per la piazza d'onore! -2 Nel frattempo si è fermato Rianaldi, appena 11 i piloti in pista a poco più di un giro dalla fine. -3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista scappa via - lotta tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza! : -3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara potrebbe pesare in ottica terzo posto della classifica generale. -4 Il turco adesso è a poco più di mezzo secondo dal campione del mondo, sarà battaglia fino all'ultimo metro! -5 Lo spagnolo ha tanto margine, solo lui può perderla, bella lotta invece tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza. -6

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri dalla fine! : -14 Lungo Bautista, Rea ne approfitta e passa davanti, il tutto dura poco però e l'iberico si porta di nuovo in tesa. Si entra nel vivo! -15 Brutto errore di Rea che finisce lungo, Bautista però sembra non riuscire ad allungare. -16 C'è già un bel gap tra i primi quattro e il resto del gruppo, difficile rientrare. -17 Bene Rinaldi che risale in sesta posizione, davanti sempre

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - la griglia non è completa - protesta per una pista inadeguata! : 20:58 Giro di ricognizione in corso. 20:57 La griglia non è completa, non si sa con esattezza il numero di piloti non partenti, sicuramente almeno 4-5. 20:53 Spalti semi-deserti, l'atmosfera non è delle migliori. 20:51 Siamo al penultimo appuntamento del campionato, che andrà a concludersi tra quindici giorni a Losail, in Qatar. 20:48 Numerosi piloti avevano deciso di rinunciare a questa

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - prima fila per Bautista - Van der Mark e Rea : 20:43 La gara odierna, come tutte quelle rimanenti in questo Mondiale 2019, non avrà più validità ai fini della classifica, visto che il titolo è già nelle mani di Jonathan Rea. 20:40 Il via sul tracciato di San Juan Villicum è previsto alle ore 21:00 italiane (le 16:00 locali). 20.37 Nel pomeriggio italiano Bautista si è aggiudicato la superpole, in prima fila ci saranno anche Van der Mark e

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - scontro frontale tra Rea e Bautista per la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gran Premio di Argentina 2019 della Superbike. Sul tracciato di San Juan Villicum alle ore 21.00 italiane (le 16.00 locali) andrà in scena la prima manche di questo fine

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : tra poco comincia la battaglia per la superpole - favoriti Rea - Bautista e Razgatlioglu : 17.59 Quest'anno Rea si è aggiudicato 6 superpole, alle sue spalle Bautista con 3 ed i britannici Davies e Sykes con una a testa. Nella passata stagione fu Marco Melandri ad imporsi in Argentina con il record della pista in 1'39″012. 17.57 Tra poco si parte per la dodicesima qualifica della stagione! Ormai è tutto pronto in Argentina. 17.53 Jonathan Rea sta riscrivendo il

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : battaglia per la superpole - Rea contro Bautista : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole valevole per il Gran Premio d'Argentina 2019, dodicesima tappa stagionale del Mondiale Superbike. Dopo un venerdì estremamente complicato in cui le pessime condizioni d'aderenza della pista hanno penalizzato notevolmente le prestazioni in termini di tempi

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : tra poco al via le prove libere 2 - Bautista riparte dal miglior tempo : 19.53 Oltre a Bautista le altre due piacevoli sorprese del primo turno sono state il nostro Michael Ruben Rinaldi (BARNI Racing Team), terzo, e lo spagnolo Jordi Torres (Team Pedercini Racing), quinto. 19.50 Dieci minuti al via. 19.48 Splende ancora il sole a San Juan, la temperatura dell'aria al momento è di oltre 30 gradi e fa davvero molto caldo. 19.46 Ancora brillante anche il turco

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - aggiornamenti in tempo reale : 19.41 Ora che la battaglia per il titolo è conclusa anche per la matematica lo spagnolo può liberare la mente e tornare quel pilota in grado di dominare tutta la prima parte di stagione. 19.39 La prima sessione si è chiusa con un lampo di Alvaro Bautista che ha dominato il gruppo con quasi un secondo di vantaggio su Jonathan Rea. 19.36 Buona sera e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - aggiornamenti in tempo realee : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 della Superbike. Sul nuovissimo e spettacolare circuito di San Juan Villicum, dalle ore 20.00 italiane, i protagonisti del campionato dedicato alle moto derivate di serie si

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - primi test per i piloti a San Juan : Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle prime prove libere del GP di Argentina 2019 di Superbike, penultimo appuntamento stagionale. La tortuosa stagione 2019 si è conclusa, per quanto riguarda la lotta al titolo, nello scorso round in Francia,