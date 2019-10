LIVE Milano-Brindisi | Serie A basket in DIRETTA | l’Olimpia vuole vincere dopo la magia in

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : 30-23 - i lituani cercano il recupero a più riprese a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-26 Nothing but net, la spara da tre Milaknis 32-23 2/2 Tarczewski, 5′ a fine secondo quarto Gran palla di Rodriguez per Tarczewski, pesca il fallo di Ulanovas, sono due tiri liberi (ma poteva essere anche un potenziale gioco da tre punti) 30-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla dell’iberico! In precedenza lo Zalgiris ha rischiato il -2 su una situazione identica con pressing alto ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : 23-7 - gran partenza dei padroni di casa con un’ottima difesa e 8 punti di Brooks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia l’aggiuntivo Scola 27-19 SCOLA! LeDay arriva in ritardo e invece dello sfondamento commette soltanto fallo, peggiorando la situazione perché l’argentino segnando ha anche il libero aggiuntivo 25-19 Cerca di accendersi Lekavicius, sono sette i punti per lui 25-17 Sblocca la situazione Scola, che sfrutta l’esperienza per segnare nel pitturato 23-17 Non si ferma lo ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : 8-0 - buonissima partenza dei padroni di casa soprattutto in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-4 Cinciarini per Micov al limite dei 24: tripla! +14 Milano! LA STOPPATA DI BILIGHA SU LEDAY! Eccellente gesto atletico del centro della Nazionale! 15-4 Correzione a canestro di Brooks dopo la penetrazione di Micov, tocca la doppia cifra di vantaggio Milano! Primo fallo di Milano nella partita, lo commette White su Lekavicius. 3’24” alla prima sirena 13-4 Realizza ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : meneghini per il riscatto - serve la vittoria in casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Milano-Zalgiris – I risultati di ieri Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro dell’Eurolega 2019-2020 che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e lo Zalgiris Kaunas. C’è voglia di rivincita per entrambe le formazioni, sconfitte alla prima giornata rispettivamente da Bayern Monaco (in ...

Rockin’1000 That’s LIVE : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : Dalla Valle - Savini - Cavagna - Rosskopf e Bou al comando. Gruppo a 4’30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Per quanto Valverde e Bernal siano sicuramente i nomi più importanti al via oggi, il favorito numero uno, in assenza di quel Primoz Roglic che vince ogni volta che attacca il numero alla schiena, sembrerebbe essere il canadese Michael Woods della EF Education First. Woods, 2° qua nel 2016 e 2° al recente Giro dell’Emilia, è uno specialista delle classiche dure, già sul podio sia ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : 5 corridori in fuga tra cui gli azzurri Savini e Dalla Valle. Il gruppo segue a 5 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Egan Bernal è chiaramente il nome di punta in casa Ineos, ma oggi attenzione anche a Diego Rosa. Il piemontese, al recente Giro dell’Emilia, ha dato l’idea di aver ritrovato il colpo di pedale che aveva nelle stagioni passate in Astana e qua sa come si vince, dato che si impose nel 2015 davanti a Majka e Aru. 13.47 Orfana di Vincenzo Nibali, oggi la Bahrain-Merida si affiderà ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : Egan Bernal sfida Alejandro Valverde nel finale durissimo di Superga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Sono stati percorsi i primi 60 km di questa Milano-Torino. 5 i corridori in fuga, questi i loro nomi Daniel Savini (Bardiani_CSF), Joey Rosskopf (CCC), Rémi Cavagna (Quick-Step), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini), Nicolas Dalla Valle (UAE Team Emirates). La presentazione della Milano-Torino 2019/a> – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e ...

LIVE Milano-Trieste basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia cerca il riscatto dopo la delusione europea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Presentazione della giornata – Orario d’inizio e come vedere in tv Milano-Trieste Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. La partita avrebbe ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : 78-64 - prima sconfitta per Milano - che crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Milano era arrivata sul -3, prima di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’Olimpia. 14 per il Chacho. In casa Bayern ottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per Milano. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : finale al cardiopalma (63-60) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-60 Un solo libero di Radosevic. 63-60 Ancora solo 1/2 di Della Valle, ma Radosevic perde palla. Rimessa Milano. 63-59 Dedovic in contropiede trova due punti importanti per il Bayern. 61-59 1/2 di Della Valle dalla lunetta. Milano è tornata sotto con un quintetto formato da Rodriguez, Della Valle, Brooks, Moraschini e Biligha. 61-58 Dentro anche il libero di Amedeo. Sei minuti e mezzo alla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio tedesco alla fine del terzo quarto (61-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-53 Dentro i tre liberi guadagnati da Rodriguez dopo il fallo di Lo. Milano sta tirando malissimo da tre punti (3/16). La squadra di Messina deve reagire in questi dieci minuti finali. FINISCE IL terzo quarto! Bayern che sembra in controllo della gara e soprattutto riesce a rispondere ad ogni tentativo di rimonta di Milano. Non bastano finora i 16 di Scola e gli 11 di Rodriguez. 61-50 Tripla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio tedesco a metà terzo quarto (52-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Tap in offensivo di Tarczweski. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 52-42 Troppo solo Dedovic e appoggio del +10. 50-42 In corsa Roll trova solo la retina. 50-40 Lucic con un perfetto arresto e tiro dall’angolo. 48-40 Scola perfetto dalla lunetta. Sono passati tre minuti nel terzo quarto. 48-38 Tripla di Lucic. Pesantissime le due conclusioni dall’arco del Bayern. 45-38 ...