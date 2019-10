LIVE Italia-Canada | Coppa del Mondo volley in DIRETTA | gli azzurri vogliono tornare alla

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita Buongiorno e benvenutidi, match valido per ladel2019 dimaschile. Gliscendono in campo a Hiroshima (Giappone) per disputare il terzultimo incontro di questa competizione, la nostra Nazionale vuolevittoria dopo il ko maturato contro la Russia e va a caccia del quinto successo in uno scontro diretto fondamentale in ottica sesto posto nella classifica generale. I ragazzi del CT Chicco Blengini stanno facendo molta fatica e si accendono soltanto a tratti, ora bisogna ruggire contro un avversario sempre insidioso ma che ha raccolto soltanto tre affermazioni nel Sol Levante e che appare in chiara difficoltà. L’punterà su tanti giovani come l’opposto Gabriele Nelli, gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto, il ...

Mov5Stelle : ?? | LIVE #Italia5Stelle 2019 Napoli @CatalfoNunzia: 'Abbiamo dimostrato di saper portare avanti quei sogni e proge… - RadioItalia : Chi non vede l’ora di assistere ad un live di @mikasounds? Da novembre sarà in tour in Italia con uno spettacolo un… - Mov5Stelle : ?? | LIVE #Italia5Stelle 2019 Napoli @AlfonsoBonafede: 'Abbiamo processi in Italia che durano oltre 10 anni, dobbia… -