LIVE Italia-Canada 2-3 | Coppa del Mondo volley in DIRETTA Gli azzurri si fermano sul più

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.52: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per-Iran, penultimo appuntamento delladelper gli7.50: Tanti, tantissimi i rimpianti per gliche avevano in pugno sia il quarto che il quinto set ma hanno subito in entrambi i parziali la rimonta di unmai domo, che ha fatto leva sulla classe di Maar, decisivo nei momenti determinanti del match.che devono crescere mentalmente: questa era una partita da vincere assolutamente 16-18 La chiude ancora Hoag. Ilbatte 3-2 l’e conquista la sua quarta vittoria nelladelraggiungendo proprio gliin classifica 16-17 Vincente Hoag da zona 4 16-16 In campo il diagonale di Nelli da seconda linea 15-16 Mano out di Maar da zona 4. E’ lui contro tutti e l’gli sta dando una mano 15-15 ...

