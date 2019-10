LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Biles pronta per lo show al corpo

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles nella storia! Vince alla trave - la più medagliata di sempre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Ora andranno in scena le premiazioni di volteggio maschile e trave. Ci risentiamo tra circa quindici minuti quando incomincerà la finale alle parallele pari per gli uomini. 14.08 Simone Biles ha vinto il 18esimo oro iridato in carriera, 24 medaglie complessive: siamo di fronte alla ginnasta più forte di tutti i tempi. Tra un’oretta circa potrà arricchire il suo palmares al corpo ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles pronta per l'assalto alla trave - momento storico : 13.52 Infatti paga un D Score un po' bassa (5.2), De Jesus si ferma a 13.666: ora è seconda dietro a Li, per una medaglia bisogna sperare in errori altrui. Ora Liu Tingting. 13.50 Oggi la francese è stata impeccabile. Solida, pulita, granitica. Melanie De Jesus potrebbe mettersi subito alle spalle di Li, superarlo non è facile. 13.48 Infatti è arrivato solo 13.266 per Voss. Ora Melanie ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Simone Biles vuole la doppietta d'oro - si chiude in bellezza : La presentazione delle Finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi si disputano le ultime Finali di Specialità e si conclude la rassegna iridata dopo dieci giorni di grande spettacolo. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano cinque titoli, l'attesa è tutta per Simone Biles che diventerà l'atleta più medagliata di ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : MARCO LODADIO! ARGENTO MAESTOSO! L'azzurro vola alle Olimpiadi : Simone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L'oro al corpo libero finisce nelle Filippine Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni e tanto altro ancora. Buona serata a tutti. 191.10 Seconda medaglia per l'Italia in questi Mondiali dopo il bronzo della squadra femminile. I nostri Mondiali finiscono qui, domani non ci ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince al volteggio! Ora le parallele - Derwael favorita : Simone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L'oro al corpo libero finisce nelle Filippine 17.56 Tra pochissimi istanti la Finale alle parallele asimmetriche. 17.54 Il britannico Max Whitlock vince l'oro al cavallo con maniglie (15.500), terzo titolo iridato per il Campione Olimpico di Rio 2016 che ha avuto la meglio nei confronti di Lee Chih Kai da Cina Taipei (15.433) e ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Oro per le Filippine! Tocca al volteggio - c'è Simone Biles : 16.42 Simone Biles: 15.366 sul secondo salto, media di 15.399! Oro ipotecato, Carey spaventata. Ora la cinese Qi Qi. 16.41 SPETTACOLOOOOOOOOO! Che Cheng: 15.333 di Simone Biles. 16.40 Si incomincia col 14.816 di Ellie Downie 16.39 Questo l'ordine di rotazione al volteggio: la britannica Ellie Downie, la statunitense Simone Biles, la cinese Qi Qi, la sudcoreana Yeo Seo-jeong, la canadese ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Marco Lodadio per il pass olimpico - Biles e Derwael per le magie : La presentazione delle Finali – Marco Lodadio, il sogno medaglia e pass olimpico – Marco Lodadio, cosa deve fare per andare alle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi si assegnano cinque titoli alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove verranno messi in palio anche dei pass per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nikita Nagornyy Campione all-around! Edalli 17esimo : Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani (ore 16.00) con le Finali di Specialità, ci sarà Marco Lodadio agli anelli. 18.52 Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around (88.772), firma la doppietta dopo il trionfo agli Europei. Il suo connazionale Artur Dalaloyan è costretto ad abdicare e si accontenta dell'argento (87.165) davanti all'ucrainoa ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nagornyy e Xiao si sfidano per l'oro all-around! Battaglia finale alla sbarra : 18.29 Nell'ultima rotazione: Nagornyy, Ruoteng e Dalaloyan alla sbarra con Wei, Verniaiev al corpo libero. 18.27 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il russo Nikita Nagornyy è in testa con 74.606, ha sei decimi di vantaggio sul cinese Xiao Ruoteng. Più distaccati il russo Artur Dalaloyan (72.932), l'ucraino Oleg Verniaiev (72.807), il cinese Sun Wei (72.523). Ludovico Edalli ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Mikulak in testa a metà gara! : 17.29 Tra poco la quarta rotazione. Mikulak al corpo libero. Nagornyy, Xiao e Dalaloyan al volteggio. 17.27 CLASSIFICA A META' GARA. Lo statunitense Sam Mikulak è al comando con 44.291 tallonato dal russo Nikita Nagornyy (44.240) e dal cinese Xiao Ruoteng (43.958), leggermente più indietro l'ucraino Oleg Verniaiev (43.666), il russo Artur Dalaloyan (43.633) e il giapponese Kazuma ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Xiao mette la freccia sui russi : 17.12 Rimane nelle posizioni che contano anche l'ucraino Oleg Verniaiev con un rilevante 43.666 al volteggio. 17.10 Artur Dalaloyan recupera subito mezzo punto sull'avversario diretto: 14.433 per il russo agli anelli. 17.08 L'esercizio agli anelli non è uno dei punti di forza di Xiao: 13.933 per il cinese. 17.03 Ora Xiao e i due russi andranno agli anelli mentre Mikulak al ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - che battaglia per l'oro tra i tre big! : 16.41 Tutto pronto per ripartire. 16.36 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 16.34 Tra poco la seconda rotazione. Dalaloyan, Nagornyy e Ruoteng saranno al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli è tredicesimo col 13.866 al volteggio e ora si trasferisce alle amate parallele pari. 16.32 CLASSIFICA. Al comando il russo Artur Dalaloyan con 15.200, alle sue spalle il connazionale Nikita ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - battaglia a tre per l'oro. Dalaloyan contro Nagornyy e Xiao : 15.55 Dalaloyan, Nagornyy e Xiao incominceranno al corpo libero, Edalli sarà invece al volteggio. Tra i possibili outsider il giapponese Kaya e gli ucraini Pakhniuk e Verniaiev. 15.53 L'Italia sarà rappresentata da Ludovico Edalli, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Può puntare a un piazzamento attorno alla 15^ posizione. 15.51 Il cinese Xiao è ancora deluso ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince l'all-around - quinto titolo. Giorgia Villa 16^ - Iorio infortunata : Grazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c'era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ...