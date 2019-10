LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Biles nella storia! Vince alla trave

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Ora andranno in scena le premiazioni di volteggio maschile e. Ci risentiamo tra circa quindici minuti quando incomincerà la finale alle parallele pari per gli uomini. 14.08ha vinto il 18esimo oro iridato in carriera, 24 medaglie complessive: siamo di fronteginnasta più forte di tutti i tempi. Tra un’oretta circa potrà arricchire il suo palmares al corpo libero. 14.06 MOMENTO STORICO.è la Campionessa del Mondo(15.066) e soprattutto è diventata la ginnasta più medagliata di sempre ai, superato il record di Vitaly Scherbo: 24 podi in carriera per la statunitense. Sul podio anche le cinesi Liu Tingting (14.433) e Li Shijia (14.300). 14.05 Saraiva 13.400, sesto posto. Senza la caduta sarebbe stata sul podio. 14.04 Caduta di Saraiva, addio sogni di gloria. La ...

