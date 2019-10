LIVE Fortitudo Bologna-Treviso 36-45 - Serie A basket in DIRETTA : i veneti allungano sul +9 a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-45 Tripla di Cooke che manda i suoi all’intervallo sul +9! Appuntamento a tra poco per il secondo tempo! 36-42 Semigancio di Robertson, 15 punti per lui! 34-42 Altro canestro di Daniel! Timeout Treviso a 57 secondi dall’intervallo lungo. 32-42 Robertson mette il libero supplementare. 31-42 Ancora canestro più libero supplementare di Robertson! 29-42 Nikolic sbaglia il libero ma ...

18-25 Ancora Tessitori da fuori! Parziale di 6-0 per gli ospiti nel secondo quarto. 18-23 Ancora da sotto Treviso con Tessitori! 18-21 Parks da sotto a segno! 18-19 Grande assist di Mancinelli per Stephens che va a segno! Finisce qui il primo quarto. 16-19 Uno su due anche per Stephens. 15-19 1 su 2 ai liberi per Mancinelli. 14-19 Ancora Logan, tripla! 14-16 Due su due ai liberi per ...

0-2 Zero su due per Aradori ai liberi! 0-2 Subito canestro di Cooke! 20.46 Palla a due per Treviso, è iniziata la partita! 20.43 Tutti a cantare squarciagola l'inno di Mameli, che non può mancare prima di una partita di campionato italiano di basket! 20.40 Tra circa cinque minuti comincerà la sfida storica del PalaDozza, squadre già in campo per riscaldamento e ...

La presentazione della quarta giornata di Serie A – Come vedere le partite in tv e streaming Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale dell'ultima partita della quarta giornata di Serie A 2019-2020, il match del PalaDozza tra Fortitudo Pompea Bologna e De Longhi Treviso! Si tratta di una sfida dal grande passato tra due squadre che nel recente passato hanno vissuto ...

18.42 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. 18.41 La Pallacanestro Varese batte 83-60 la Fortitudo Bologna in un match senza storia grazie ad una prova da 19 punti per Vene e Jakovics oltre ai 15 di Mayo, stellare quest'oggi, in particolare dall'arco. L'Openjobmetis domina la sfida e sale a 4 punti in classifica dopo aver creato un gap clamoroso ...

77-50 Leunen prova a rendere meno pesante il passivo. 77-48 Jakovics show! Imprendibile il #7. 75-48 Tambone mette dentro un altro +2. 73-48 TEPIC DA TRE! Primi punti per lui. 70-48 Non prende palla Bologna: Jakovics però non trova il canestro. 70-48 Sfonda Cinciari: Varese amministra. 70-46 Si comincia con l'ultimo quarto. INIZIO QUARTO QUARTO 18.19 dominio assoluto di Varese che sale a ...

70-46 Si comincia con l'ultimo quarto. INIZIO QUARTO QUARTO 18.19 dominio assoluto di Varese che sale a +24 alla fine del terzo parziale: Mayo sugli scudi e Bologna in difficoltà nonostante le scorribande di Aradori. Match a senso unico. FINE TERZO QUARTO 70-46 Vene dall'arco! +24. 67-46 Cinciarini! -21 di Bologna. 67-44 Natali! Spettacolo sotto canestro e palla al ferro. 65-44 1/2 ...

64-43 NON C'È PARTITA! JAKOVICS! ALTRA TRIPLA. 61-43 MAYO SUPERLATIVO! DA TRE ED INSACCA! 58-43 Altra tripla del canadese. 58-40 Penetra Ferrero e schiaccia. 56-40 ROBERTSON! DALL'ARCO! 56-37 Mayo! Lascia sul posto Aradori e mette Varese sul +19. 54-37 JAKOVICS!!! DALL'ARCO! +17 casalingo. 51-37 Vene! Da dentro l'area il talento di Varese. 49-37 Altra tripla di Pietro ...

17.47 Incredibile sfuriata finale del secondo parziale da parte di Varese che sale a +18 grazie a Mayo e Simmons spaziali in questo primo tempo: la Fortitudo non è riuscita a contenere gli attacchi avversari e dovrà scendere in campo con ben altro piglio. FINE SECONDO QUARTO 49-31 MAYO DA TRE! IN FACCIA AD ARADORI! CHE PARTITA! 46-31 Non sbaglia Vene al tiro libero. 45-31 VENE! Finta da tre ...

26-23 Mayo! Timeout della Fortitudo. 24-23 FANTINELLI!!! TRIPLA DA INCANTO! -1 da Varese. 24-20 1/2 di Simmons dalla lunetta. 23-20 Buono anche il tiro libero. 22-20 TAMBONE! TRIPLA DA IMPAZZIRE. 19-20 Mancinelli da dentro l'area! 19-18 Arresto e tiro di Mayo. 17-18 TRIPLA DI Bologna! STIPCEVIC. INIZIO SECONDO QUARTO 17.22 Il primo parziale è stato subito elettrizzante e con ritmi alti, ...

17-18 TRIPLA DI Bologna! STIPCEVIC. INIZIO SECONDO QUARTO 17.22 Il primo parziale è stato subito elettrizzante e con ritmi alti, caratterizzato dalle sgroppate di Simmons e Aradori, in forma smagliante: Varese avvolge la Fortitudo e a fine quarto, si ritrova +2. fine primo QUARTO 17-15 PEAK!! DA TRE! +2 di Varese. 14-15 1/2 di Stipcevic. 14-14 CONTROPIEDE E SCHIACCIATA DI SIMMONS! 12-14 ...

12-12 Jakovics si libera: da dentro l'area. 10-12 LEUNEN!!! DA TRE! SORPASSO Bologna! 10-9 ROBERTSON! DALL'ARCO! 10-6 Aradori ancora: che partenza dell'ex capitano della Nazionale. 10-4 DA TRE! VENE! 7-4 Stephens da dentro l'area. 7-2 SIMMONS! Gran partenza dei padroni di casa. 5-2 MAYO!!! TRIPLA DI VARESE! 2-2 Simmons! Rimbalzo, canestro e libero! 0-2 Subito ritmi ...

16.58 Le squadre sono pronte per l'inno. 16.56 La Fortitudo invece, che farà del suo PalaDozza il proprio fortino, ha vinto il campionato di A2 del girone Est, quindi la Supercoppa LNP e raggiungendo la finale di Coppa Italia. 16.53 Varese l'anno scorso è giunta ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il nono posto di pre-season, oltre alla semifinale di Europe-Cup, vinta poi ...

Presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv Varese-Fortitudo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Varese-Fortitudo Bologna. Sfida tra due grandi della nostra pallacanestro, da un lato 10 scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Euroleghe, dall'altro 2 scudetti (ma 9 finali), 1 Coppa Italia e l'ultima finale italiana nella massima competizione ...