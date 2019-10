Live F1 | GP Giappone in diretta | vittoria di Bottas | secondo un grande Vettel su Hamilton

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas primo - duello Vettel-Hamilton : 50° giro - Bottas + 14"2 su Vettel che si sta difendendo duramente da Hamilton 48° giro - Vettel, secondo e a 10"2 da Bottas, si sta difendendo da Hamilton che lo ha...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Hamilton al pit-stop - Bottas primo su Vettel : 41° giro - Bottas si porta a 7"5 da Hamilton che rientra ai box per il secondo pit e va con gomme soft Dal box Mercedes comunicano a Bottas che Hamilton si fermerà per un secondo...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas - secondo pit-stop - Hamilton in prima posizione : 36° giro - Hamilton + 9" Bottas + 17" Vettel + 54" Albon poi Sainz Leclerc Gasly Stroll Hulkenberg Perez, questa la top 10. Poi Ricciardo Grosjean Giovinazzi Norris Kvyat Magnussen...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas comanda - Vettel e Hamilton inseguono : 31° giro - Vettel secondo pit-stop, via con gomme medie 30° giro - Bottas + 10"6 Vettel + 15"2 Hamilton poi Albon Sainz Gasly Stroll Hulkenberg Leclerc Perez Ricciardo Grosjean...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas comanda con 11"5 su Vettel : 24° giro - Gasly supera Norris per il nono posto. Sainz, Ricciardo Kvyat e Russell non si sono ancora fermati per il pit-stop Bottas torna al comando del Gran Premio con 11"2 di vantaggio...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Hamilton al comando dopo il pit di Bottas : 18° giro - Via radio viene comunicato a Bottas che farà 2 soste nonostante le gomme medie. Vettel supera Sainz e sale terzo. Dietro intanto Leclerc è risalito nono Comanda...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas comanda su Vettel - poi Hamilton : 11° giro - Leclerc supera Kvyat e sale 15esimo mentre davanti Bottas porta a 3"6 il vantaggio su Vettel Vettel sotto investigazione per partenza leggermente anticipata. La sua Ferrari si...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas - Vettel ed Hamilton - Leclerc ai box : 5° giro - Contatto Albon e Norris in battaglia per la quinta posizione Il replay mostra come Leclerc alla prima curva abbia centrato l'incolpevole Verstappen 3° giro - Leclerc ai...

Live F1 - GP Giappone in diretta : prima fila tutta Ferrari con Vettel in pole : C'è ancora una Ferrari in pole nel Mondiale F1. Ma non è quella di Charles Leclerc, bensì la SF90 di Sebastian Vettel. Nel GP del Giappone, sul circuito di Suzuka, la...

Live F1 - GP Giappone in DIRETTA : Vettel e Leclerc vogliono vincere a Suzuka! Mercedes pericolosa sul passo gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza del GP Giappone – La cronaca delle qualifiche – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka apprestiamoci a vivere una super gara in cui la Ferrari vuole vincere e regalare qualcosa di speciale ai propri tifosi. Il ...

Live F1 - GP Giappone in DIRETTA : la Ferrari all’assalto delle Mercedes nelle qualifiche. Cielo sereno a Suzuka! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.37: Splende il sole a Suzuka e quindi le qualifiche andranno in scena senza problemi. Le Mercedes, sulla carta, sono favorite 2.35: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone sul tracciato di Suzuka Il nuovo programma del GP Giappone (13 ottobre) – La presentazione del GP Giappone – Il meteo del GP del Giappone Buongiorno e bentrovati alla ...

DIRETTA Live F1 - GP Giappone 2019 : programma - orario d’inizio - tv. Come vederla in diretta streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA diretta LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP DEL Giappone (INIZIO ALLE ORE 03.00 ITALIANE) Dopo il passaggio del tifone Hagibis tutto torna alla normalità a Suzuka? Sarà una domenica elettrizzante per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone 2019, con qualifiche e gara tutte nello stesso giorno dopo la cancellazione totale del programma di ieri. La giornata sul tracciato nipponico prenderà il via alle ore 3.00 italiane con ...

Live F1 - GP Giappone in DIRETTA : qualifiche - Ferrari a caccia della pole position! Mercedes favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il nuovo programma del GP Giappone (13 ottobre) – La presentazione del GP Giappone – Il meteo del GP del Giappone Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka, dopo la cancellazione del programma di sabato per il tifone Hagibis, ci dovrebbe essere il time-attack che assegnerà la pole ...

Tifone Hagibis - morti - feriti e dispersi in Giappone : 1.000mm di pioggia e venti a 216km/h [Live] : Almeno due persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in Giappone a causa del potente Tifone Hagibis. Le autorità hanno confermato che un uomo è stato travolto da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, mentre preoccupa il livello delle acque dopo le piogge torrenziali, fino a 1000mm nella regione del Tokai, che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone. ...