L’Italia vola | Sacchi esalta Mancini | le reazioni post qualificazione tra entusiasmo e

Ginnastica - Marco Lodadio vola alle Olimpiadi 2020 con le Fate ed Edalli : L’Italia a Tokyo per sognare. Tutti i qualificati : Marco Lodadio si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla medaglia d’argento conquistata agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il romano non ha deluso le aspettative della vigilia, si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso e si è così guadagnato il sacrosanto pass per la prossima rassegna a cinque dove si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia: l’obiettivo è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : L’Italia scivola all’ottavo posto - gli azzurri sperano per il pass olimpico. Giappone e USA davanti : Ci attende una giornata in apnea totale, con le dita incrociate per sperare in una difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è scivolata all’ottavo posto nella classifica a squadre del turno eliminatorio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale ha perso due posizioni perché Giappone (258.026, secondo dietro alla Russia) e USA (250.359, terzi) hanno superato gli azzurri come da ...

LIVE Ginnastica artistica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia maschile incrocia le dita - è volata per il pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Intanto Marco Lodadio è sempre quinto agli anelli, dita incrociate per la sua finale. 11.50 Ora l’ultima rotazione. Canada al cavallo, USA alla sbarra, Giappone al corpo libero. 11.48 Giappone a quota 215.794 ma fare 44.2 punti al corpo libero per sopravanzare la Russia al comando è tutt’altro che semplice. 11.46 USA a quota 207.994, naturalmente davanti all’Italia. ...

Ginnastica - L’Italia maschile e la rincorsa olimpica : azzurri con le dita incrociate. Cosa serve per volare a Tokyo 2020? Chi può finire dietro? : L’Italia maschile ha chiuso al sesto posto la prima giornata di qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un totale di 245.996 punti. Gli azzurri hanno disputato un’ottima gara condita però da due cadute al cavallo con maniglie che rischiano di compromettere tutto in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: soltanto le prime 12 formazioni della classifica finale staccano il pass per la rassegna a cinque ...

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia - L’Italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre qualificate - L’Italia femminile vola a Tokyo! : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnaste. Ci sarà anche ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia vola sugli staggi! Le Olimpiadi sono vicine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 L’Italia firma un parziale da 42.566 alle parallele, sei decimi meno della Francia ma 1.4 punti in più del Canada. Ragazze strepitose, la Nazionale si issa a quota 124.932. Servono 38 punti spaccati alla trave per sopravanzare il Canada e volare alle Olimpiadi già alle 11.00: non farli sarebbe un delitto sportivo. 09.59 ANDIAMOOOOOO! ROTAZIONE DA 14.2 DI MEDIA! LUSSOOOOOOOO! Elisa ...

Calcio - Ranking UEFA per Nazioni : L’Italia scivola al quarto posto scavalcata dalla Germania. Spagna al comando : L’Italia perde una posizione nel Ranking UEFA per Nazioni e scivola al quarto posto co 59,796 punti. Stiamo parlando della graduatoria continentale che prende in considerazione i risultati delle squadre di club impegnati nelle competizioni europee, i risultati della seconda giornata della Champions League non sono stati esaltanti (vittorie della Juventus, pareggio del Napoli, sconfitte di Inter e Atalanta) e così l’Italia è stata ...

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare L’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Mondiali di ciclismo - Pedersen beffa Trentin in volata : L’Italia si deve accontentare dell’argento : Sotto la pioggia, in una gara ad eliminazione per il freddo e la distanza, Matteo Trentin fa tutto alla perfezione fino a 200 metri dal traguardo, quando in volata viene beffato dal danese Mads Pedersen. Ai Mondiali di ciclismo su strada 2019 l’Italia si deve accontentare dell’argento: un secondo posto che alla vigilia pareva quasi impossibile ma che, per come si era messa la corsa lungo le strade inglesi da Leeds a Harrogate, lascia ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×400 mista delL’Italia. Lukudo guida gli azzurri - serve la finale per volare alle Olimpiadi : Oggi pomeriggio (ore 19.12) l’Italia disputerà la batteria della 4×400 mista ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, si tratta della nuova staffetta che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che abbiamo già visto a inizio stagione durante le World Relay. La nostra Nazionale si presenterà in pista a Doha (Qatar) con l’obiettivo di qualificarsi alla finale, essere tra le migliori otto permetterebbe di staccare il pass per la ...

Baseball - Europei 2019 : L’Italia non muore mai! Vicina alla sconfitta - rimonta Israele e vola in finale! : La Nazionale italiana di Baseball è in finale agli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dalla partita odierna contro Israele, formazione ben attrezzata e con in rosa molti giocatori di provenienza americana, vinta in rimonta dagli azzurri per 7-6, dopo una vera e propria altalena di emozioni. Inizio di gara in cui gli israeliani si rendono minacciosi, attraverso i singoli di Rob Paller e Simon Rosenbaum nel secondo inning, prima della ...

Pallavolo – Mondiali U18 : L’Italia continua a risplendere - le azzurre dominano il Perù e volano in semifinale : Le azzurre si qualificano per la semifinale dei Campionati Mondiali U18 di Pallavolo, dove affronteranno oggi la Cina Non si ferma il cammino vincente delle azzurrine in Egitto, dove hanno conquistato la semifinale dei Campionati Mondiali under 18 grazie al successo per 3-0 (25-19, 25-10, 25-18) contro il Perù. Oggi alle ore 20, sarà la Cina ad attendere la selezione tricolore per un posto in finale. Nella seconda semifinale, si ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : L’Italia vola ai quarti di finale - travolto Porto Rico. Ora sfida al Perù : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno travolto Porto Rico con un netto 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e si sono così guadagnate il diritto di affrontare il Perù, capace di superare l’Argentina per 3-1: la nostra Nazionale tornerà in campo giovedì sera (ore 20.00) per incrociare la compagine sudamericana e ancora una volta partirà con tutti i favori del pronostico, le ...