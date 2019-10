L' Italia di Mancini si qualifica ad Euro 2020 con tre turni di anticipo

L’Italia vola - Sacchi esalta Mancini : le reazioni post qualificazione tra entusiasmo e polemiche sulla maglia verde : “Indossare la maglia azzurra per un calciatore è il coronamento di un sogno, sentire l’Inno dà sensazioni uniche perchè stai rappresentando il tuo paese. Io ho avuto il piacere di vestirla sia da calciatore che fare il ct. Da giocatore ti dà emozione forti, da ct senti una responsabilità ancora più grande. Senti un intero paese che soffia dietro di te”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte, ex ct della Nazionale ed ...

Italia dal Papa - udienza privata per Mancini - Gravina - staff e giocatori : Visita privata da Papa Francesco per la Nazionale di calcio, ricevuta in Vaticano il giorno dopo la vittoria all’Olimpico sulla Grecia che ha garantito agli azzurri la qualificazione all’Europeo 2020. Guidati dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal ct, Roberto Mancini, i giocatori e lo staff sono rimasti alla presenza del Papa per una quarantina di minuti. La Nazionale si era mossa di buon mattino dall’hotel ...

Italia qualificata ad Euro 2020 - dall’azzurro sbiadito del 2017 a quello riacceso da Mancini : i meriti del Ct : Risorgerò dalla mie ceneri. Può essere questa la frase affibbiata all’Italia dopo lo spareggio perso contro la Svezia. E l’Italia è risorta come la Fenice. L’Italia s’è desta. E gran parte del merito va a Roberto Mancini, capace di prendere la Nazionale dopo la tragedia sportiva della mancata qualificazione al Mondiale di Russia e di riportarla tra le migliori selezioni al mondo. Gli altri meriti sono dei ...

Mancini entra di diritto nella storia : Italia qualificata con tre giornate d’anticipo - è la prima volta in assoluto : Impresa Italia. Altro successo per la squadra di Roberto Mancini, gli azzurri hanno superato anche la Grecia in una partita ben condotta e staccato il pass per Euro 2020. Si tratta di un risultato che può essere considerato storico per l’Italia, sembra passata una vita dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia ma appena 23 mesi fa gli azzurri mancavano clamorosamente la qualificazione al Mondiale del 2018. L’Italia ha ...

Italia da record - sette su sette nelle qualificazioni! Come Mancini mai nessuno : tutti i DATI dal ’66 ad oggi : sette su sette, uno spettacolo! L’Italia di Mancini, o l’Italia dei record. E’ destinata ad essere ricordata così, al di là di Come andrà a finire, la selezione azzurra guidata dall’ex fantasista di Samp e Lazio. Perlomeno per quanto riguarda le qualificazioni, non solo europee ma anche mondiali, nessuno mai aveva infatti ottenuto questo cammino sin da quando esiste la fase a gironi (dal 1966 in poi). Niente pareggi ...

Settebello Italia - Grecia domata e pass per Euro 2020 in tasca : Mancini compie un’impresa storica : Mai nella storia l’Italia aveva vinto sette partite su sette nelle Qualificazioni agli Europei, un ruolino perfetto che vale il pass per Euro 2020 Missione compiuta, l’Italia si qualifica aritmeticamente agli Europei del 2020, centrando la settima vittoria in altrettante partite del girone, impresa mai accaduta nella storia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Tutto semplice per gli azzurri contro la Grecia, piegata 2-0 grazie al ...

