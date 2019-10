L’Italia del Mancio è da notti magiche

Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia - Mancini dal cuore d’oro : “è una vittoria per i bimbi dell’Ospedale Bambin Gesù” : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato al termine della vittoria sulla Grecia, valsa agli azzurri la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Settima vittoria in altrettante gare, l’Italia vola ad Euro 2020 e lo fa da prima nel girone, visto che non può essere più raggiunta né dalla Finlandia e né dall’Armenia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una serata speciale per Roberto Mancini, apparso soddisfatto ai microfoni di ...

Ginnastica - Marco Lodadio in scia ai Signori degli Anelli : da Chechi a Morandi - tra i grandi delL’Italia al castello : Marco Lodadio rinverdisce ancora una volta la grande tradizione dell’Italia agli Anelli, l’attrezzo che ha regalato il maggior numero di gioie al nostro Paese nel corso della secolare storia della Ginnastica artistica. Oggi il 27enne di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali, riuscendo così a confermarsi sul podio della rassegna iridata dopo il bronzo dello scorso anno. L’allievo di Gigi Rocchini è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta L’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

Giornata del camminare 2019 - più di cento percorsi per riscoprire L’Italia a piedi : “Così ci riprendiamo le nostre città” : C’è chi lo fa per aiutare l’ambiente, chi per tenersi in forma, chi per avere il tempo di guardarsi intorno o riprendere contatto con i propri pensieri: camminare non è solo una buona pratica quotidiana, ma è una continua scoperta, di se stessi e del mondo. Domenica 13 ottobre è la Giornata giusta per lasciare l’auto in garage: è l’ottava Giornata Nazionale del camminare, organizzata da FederTrek con oltre cento eventi in tutt’Italia, da Nord a ...

Tennis - Corrado Barazzutti fiducioso sulle possibilità delL’Italia in Coppa Davis : “Abbiamo una squadra molto forte” : Non ci sono dubbi che l’Italia maschile del Tennis stia vivendo un momento molto positivo: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Ecco che il capitano non giocatore Corrado Barazzutti può essere estremamente fiducioso pensando a Madrid (Spagna) e alla fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal 18 al 24 novembre. L’Italia, inserita nello ...

Giro di Lombardia 2019 : tutte le vittorie delL’Italia. Da Giovanni Gerbi nel 1905 a Vincenzo Nibali nel 2017 : 113 edizioni, 68 vittorie italiane, 44 nomi diversi dal 1905 al 2017, ossia da Giovanni Gerbi a Vincenzo Nibali. Sono questi i numeri dell’albo d’oro del Giro di Lombardia. La Classica delle foglie morte 2019 è in programma per sabato 12 ottobre, e ha alle sue spalle una storia infinita, costellata da nomi importantissimi tra le sue vittorie. Possiamo passare dai cinque trionfi di Fausto Coppi, di cui quattro di fila dal 1946 al ...

Triathlon - Coppa del Mondo 2019 : i convocati delL’Italia per le due tappe di Tongyeong e Miyazaki : Si svolgeranno a Tongyeong e a Miyazaki, rispettivamente in Corea del Sud e in Giappone, due tappe dell’edizione 2019 della Coppa del Mondo. In particolare, a Tongyeong si disputerà una prova sprint con una parte ciclistica impegnativa, mentre a Miyazaki la distanza sarà quella olimpica, e dunque con l’usuale percorso multilap. Questi gli azzurri che prenderanno parte alle due prove: Verena Steinhauser Gianluca Pozzatti Delian ...

Basket femminile : le convocate delL’Italia per il raduno di Montegrotto Terme. Linea giovane per Capobianco - Ress e Masciadri nello staff : Si apre il nuovo corso di coach Andrea Capobianco alla guida della Nazionale femminile, incarico affidatogli per la seconda volta dopo il periodo 2015-2017 contrassegnato dai quarti di finale agli Europei. Sono arrivate, infatti, le convocazioni per il raduno che si svolgerà a Montegrotto Terme, nella zona di Padova, il 13 e 14 ottobre. Questi i nominativi selezionati: Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, C, Famila Schio) Beatrice Attura (’94, ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Roberta Bonatti eliminata ai quarti di finale - respinto il ricorso delL’Italia : Roberta Bonatti conclude la propria avventura ai Mondiali 2019 di Boxe femminile, il cammino dell’azzurra termina a ridosso della zona podio e con tanto da recriminare. La nostra portacolori è stata sconfitta dall’inglese Demie Resztan per split decision (2-3) nei quarti di finale della categoria 48 kg, il match è stato particolarmente combattuto ma è stata la campana a portare i colpi migliori e a tenere il controllo del ring con ...

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa del Mondo di rugby dopo l’annullamento della partita contro la Nuova Zelanda : Gli organizzatori della Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone hanno deciso, in accordo con la federazione mondiale, di cancellare due partite dell’ultimo turno della fase a gironi del torneo, Inghilterra-Francia e Italia-Nuova Zelanda, in programma sabato mattina

Hockey prato femminile : le 23 convocate delL’Italia in vista dei match contro l’Argentina : Il tecnico della Nazionale italiana di Hockey su prato femminile Roberto Carta ha reso noto l’elenco delle 23 convocate per il raduno di Roma (16-20 ottobre), durante il quale le azzurre affronteranno tre partite ufficiali contro l’Argentina (n.3 del mondo). Un test assai probante per le nostre portacolori, viste le qualità delle Leonas. Come riporta il sito della Federazione Italiana Hockey, le sfide si disputeranno il 17 ottobre ...

Sei Giorni di Enduro – Svelate le squadre delL’Italia per la competizione in Portogallo : Svelate le squadre dell’Italia per la Sei Giorni di Enduro in Portogallo Sale l’attesa per la Sei Giorni di Enduro. L’ultima competizione internazionale a squadre nazionali dell’anno andrà in scena a Portimao (in Portogallo) da lunedì 11 a sabato 16 novembre. L’Italia vi parteciperà da campione in carica nel Junior World Trophy e nel Club Team Award e dopo il positivo terzo posto ottenuto nel World Trophy ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile al comando - terza vittoria per L’Italia : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 6 vittorie (18 punti) 2. USA 5 vittorie (16 punti) 3. Polonia 5 vittorie (15 punti) 4. Giappone 4 vittorie (12 punti) 5. Russia ...

Ergastolo ostativo - Strasburgo respinge il ricorso delL’Italia. Uno Stato forte non ne ha bisogno : La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l’organo supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi del Consiglio d’Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza ...