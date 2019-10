L' emergenza migranti è già finita | in aumento solo gli sbarchi fantasma

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa in poche ore. Sindaco Martello : “Nessuna emergenza - accordi col ministro Lamorgese funzionano” : “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre”, ma sull’isola non c’è “nessuna emergenza”. Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa, fa il punto degli sbarchi verificatisi nelle ultime ore sull’isola dove, dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento ...

Tunisia - nuova frontiera dell’emergenza migranti dopo la Libia : migliaia di migranti - sistema nel caos : La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. Hotspot stracolmo - nell'isola è emergenza : All'alba è arrivato un barchino con 28 persone avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio. E resta irrisolto il problema della Ocean Viking: con 173 naufraghi a bordo è ancora senza un porto sicuro

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Migranti : Fornaro - ‘uscire da logica emergenza ed agire d’intesa con Ue’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “La gestione ottimale della vicenda della Ocean Viking dimostra che si possono risolvere i problemi senza sfruttare il dramma dei Migranti a fini propagandistici come ha fatto per più di un anno e mezzo Salvini. Bisogna uscire da una logica emergenziale funzionale alla falsa narrazione della destra di una invasione in atto e operare, d’intesa con l’Europa, per una corretta gestione dei ...

Migranti : comandante 'Eleonore' - 'costretto a dichiarare emergenza e forzare divieto' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Dopo otto giorni di attesa di un porto sicuro e dopo una infinità di tentativi di convincere gli Stati di occuparsi di 104 persone, la notte scorsa ha deciso il tempo. Sono stato costretto, data la situazione di pericolo a bordo, di dichiarare lo stato di emergenza". E

emergenza migranti - Ong Lifeline comunica la forzatura del blocco da parte della Eleonore : La Ong tedesca Lifeline ha comunicato poco fa che la nave Eleonore ha forzato il divieto di ingresso imposto dall'Italia e si sta dirigendo verso il porto di Pozzallo. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, pare che la nave sia ormai in balia del mare da circa otto giorni, e ha dichiarato lo stato di Emergenza, in quanto le 104 persone a bordo sarebbero ormai stremate. Nella notte appena trascorsa l'imbarcazione, che non è di grosse ...

