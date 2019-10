L' attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf tra i civili uccisi dai miliziani

Siria - uccisa Hevrin Khalaf : l'attivista per i diritti delle donne : C'è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian,...

Siria - attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf trucidata dai filo-turchi : per Isis era una miscredente : È stata prelevata dall’auto sulla quale viaggiava e trucidata come il suo autista a colpi di arma da fuoco. Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano e attivista per i diritti delle donne, è tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi a sud della città di Tel Abyad, nel nord-est della Siria. Secondo quanto scrive il Guardian, lei e il suo autista sono stati assassinati a colpi di ...

Greta Thunberg in versione death metal è imperdibile : l’autoironia dell’attivista che condivide la parodia del discorso all’Onu : “Basta con questa storia del clima, d’ora in poi farò solo death metal“. È il messaggio, autoironico, pubblicato da Greta Thunberg, che ha rilanciato la parodia del suo discorso all’Onu in versione death metal. La ragazza svedese, tra lacrime e parole di rabbia,se l’era presa coi “potenti” del mondo, accusati di non fare abbastanza per fermare i cambiamenti climatici. Il video è stato realizzato dallo ...

Iran - morta l’attivista che si era data fuoco per protestare contro gli stadi vietati alle donne : Sahar Khodayari, 29 anni, si è data fuoco davanti a un tribunale di Teheran. Protestava contro il divieto per le donne di entrare negli stadi in Iran. Sahar è morta in un ospedale della capitale Iraniana. Aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Questa storia è arrivata a noi attraverso social e blogger, non attraverso le cronache o le corti di giustizia di Teheran. Khodayari, nemmeno il suo nome è stato detto ufficialmente, era stata ...