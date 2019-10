La Uefa pronta a intervenire sul saluto militare della Nazionale turca

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Dopo le polemiche scatenate dalin occasione del gol segnato contro l’Albania, l’minaccia di esaminare la situazione e prendere provvedimenti. Da Nyon fanno sapere: “Stiamo valutando la situazione per un gesto che potrebbe sembrare una provocazione” Intanto, cresce l’allerta per la partita Francia-Turchia, che si giocherà domani allo Stade de France. Non solo esiste rivalità tra le due tifoserie, ma anche precedenti negativi. Il contesto politico con fa che esacerbare gli animi e rende il match un evento a rischio. Il CorriereSera scrive che i turchi presenti sugli spalti potrebbero essere molti di più dei 3mila previsti. L'articolo LasulilNapolista.

