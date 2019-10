La tragedia della tossicodipendenza torna nella vita di Demi Lovato Il paradiso ha un

tragedia in mare - muore a 24 anni a bordo della ‘Grimaldi Lines’ : Tragedia a largo delle coste della Sardegna, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito a causa di un incidente che si è verificato sulla nave cargo “Malta” della Grimaldi, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres. La vittima, a quanto si apprende dai media locali, è un marinaio bulgaro di 24 anni. Anche il ferito, secondo quando si è appreso, sarebbe della stessa nazionalità. L’allarme è scattato lunedì mattina intorno alle ...

Messico - carrozza delle montagne russe precipita da 10 metri : 2 morti - il video della tragedia : Drammatico incidente in un parco a tema in Messico. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite quando una carrozza delle montagne russe è deragliata. L'incidente è avvenuto sabato al parco divertimenti La Feria Chapultepec nella capitale, Città del Messico. In gravi condizioni una delle donne ferite.Continua a leggere

Migranti - doppia tragedia nel Mediterraneo : morti sette marocchini - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 a bordo : tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Barcone si capovolge a largo della Libia. Alarm Phone : "tragedia in diretta e nessun intervento" : Un Barcone che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. L’imbarcazione era in difficoltà da ore. A segnalare la richiesta di aiuto Alarm Phone con diversi tweet. “Tragedia in diretta e nessun intervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato ...

Crolla cancello - tragedia sfiorata a scuola : la bidella resta schiacciata : Erano le 8 quando, poco prima dell'ingresso dei piccoli alunni, il cancello della scuola materna di Santa Vittoria, a...

tragedia sfiorata a Vittoria : auto si schianta nella porta della chiesa : Una Bmw oggi pomeriggio per cause in corso di accertamento si è schiantata contro la porta della chiesa Sant'Antonio in piazza Calvario. 2 feriti

tragedia nel calcio : l’ex difensore della nazionale Fernando Ricksen è morto a 43 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male : Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpa della sclerosi ...

tragedia in crociera : sviene e cade da una scala della nave - muore dopo sei giorni d’agonia : Matteo Sartori, 33anne nato a Piove di Sacco e residente a Fossò, si era tagliato ad una dito durante la cena. Mentre stava raggiungendo la stanza per medicarsi è caduto battendo la testa. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.Continua a leggere

Taranto - sfiorata la tragedia sulla "strada della morte" : Emanuela Carucci Il conducente di un tir, probabilmente per un colpo di sonno, ha invaso la carreggiata del senso di marcia opposto nel momento in cui sopraggiungeva un altro autocarro. I due conducenti sono riusciti, fortunatamente, ad evitare l’impatto frontale È stata sfiorata la tragedia in provincia di Taranto sulla strada statale 106 Jonica, nella zona di Ginosa.Il conducente di un autoarticolato, per cause riconducibili ...

Le notizie del giorno – tragedia nel calcio - le ultime di calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Roma by Night Run - tragedia nella mezza maratona della Capitale : podista muore dopo un malore : Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno ...

tragedia Luis Enrique - il cordoglio del mondo del calcio per la morte della figlia : Tragedia nel modo del calcio, nella giornata di ieri è morta la figlia di Luis Enrique a soli 9 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore osseo, nelle ultime ore sono arrivati diversi messaggi. “L’As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister“. Tantissimi i calciatori che hanno espresso un pensiero per l’allenatore come Morata, Thiago Alcantara, Sergio Ramos, Busquets, ...

Nuova tragedia al largo della Libia. E il governo dice no alla nave ong Eleonore : Il Mar Mediterraneo torna ad essere teatro di morte. Sono circa 40 le persone disperse dopo il naufragio di stanotte avvenuto a nove miglia al largo delle coste libiche di Khoms, 5 i corpi recuperati dalla Guardia costiera, secondo quanto riferisce all'Agi il portavoce l'ammiraglio Ayoub Qassem. "All'arrivo della motovedetta - ha spiegato - diverse persone erano già in acqua. Con la collaborazione di alcuni pescatori della zona, sono stati ...

Scontri prima della partita - finisce in tragedia : 3 morti e 4 feriti [DETTAGLI - FOTO e VIDEO] : Tre morti e quattro feriti in Honduras negli Scontri fra tifosi che hanno preceduto il sentissimo derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale Tegucigalpa. I disordini sono scoppiati quando il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di sassi e bottiglie e colpi di mazze di ferro. Nell’attacco, a quanto riferito dal presidente del club Pedro Atala, tre calciatori sono rimasti feriti. In ...