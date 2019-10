La montagna che cambia | Gianni Ballor | ' Dal 2000 in poi la neve ha cominciato a mancare'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Negli ultimi cinquant'anni, sulle Alpi italiane, il 40% dei ghiacciai è scomparso. Quest'ultimo è un dato scientifico incontrovertibile, ma aldilà del dato in sé, che contiene previsioni allarmanti per il futuro, intorno allac'è una cultura umana in mutamento. Quando pensiamo alla, tante e diverse immagini si frappongono. Chi ne è affascinato ne coglie la bellezza ma anche le insidie. Nell'immaginario collettivo, coloro che affrontano lae ne raggiungono le cime sono personaggi impavidi, un tempo paragonati ad eroi, che rischiano la vita per conquistare, in ultima analisi, il nulla. Un nulla affascinante dietro il quale si celano tuttavia studio, conoscenze, perseveranza, passione, allenamento, costanza scelte e anche rinunce. Nei racconti di costoro c'è la storia delle nostre Alpi in mutamento....

