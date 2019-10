La maledizione di Joker | terribile incidente per Joaquin Phoenix Heath Ledger era morto

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019), l’attore che ha interpretato il film cinematografico di enorme successo, uscito da poco nella sale, è rimasto vittima di un bruttostradale. La star di Hollywood si trovava a bordo della sua Tesla, in un parcheggio, quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un camion dei pompieri parcheggiato. La macchina dell’attore 45enne è andata completamente distrutta, ma lui è rimasto fortunatamente illeso, riuscendo ad uscire dall’auto da solo. Lui stesso ha lanciato l’allarme, contattando vigili del fuoco e polizia per denunciare l’accaduto. L’attore è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti, a scopo precauzionale, ma è stato dimesso poco dopo. L’episodio ha suscitato apprensione nei fan, anche perché il compiantoeraa soli 28 anni ...

