La figlia di Diabolik | “non ci vuole molto ha capire che mio ma padre non era un boss

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ginevra Piscitelli, sarà protagonista questa sera a La7 a «Non è L’Arena» per parlare dell’omicidio del, Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultrà della Lazio più noto come. Come ogni persona normale ha avuto paura dopo l’accaduto Sono le sue parole che riporta il Corriere della Sera «La cosa che mi ha pesato più di tutto è che quasi il mio dolore non fosse legittimo… perché le notizie che sono uscite lo descrivono come une quindi è come se io e la mia famiglia dovessimo aspettarci una cosa del genere. Miofu condannato a quattro anni di carcere ma oggi era libero: non era unmafioso, non ciche con quattro anni non puoi essere associato a niente» Non c’è ancora chiarezza sui motivi dell’assassinio, ma l’ipotesi più accreditata è che Piscitelli esigesse un sostanzioso credito per una partita di droga e per questo ...

napolista : La figlia di #Diabolik su #La7: “non ci vuole molto ha capire che mio ma padre non era un boss mafioso” A due mesi… - Notiziedi_it : Diabolik, la figlia: «Mio padre trattato come un boss, ma era uomo libero» - romasulweb : Diabolik, la figlia: «Mio padre trattato come un boss, ma era uomo libero» -