La compagna vuole lasciarlo : moldavo la pesta a sangue : Federico Garau La violenza è scoppiata dopo che la donna ha comunicato al 43enne la sua intenzione di lasciarlo. Lo straniero l'ha pestata a sangue, per poi abbandonarla in camera da letto e fuggire a bordo di una bici Arriva da Copparo, in provincia di Ferrara, la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa nei confronti di una donna. A finire in manette un 43enne moldavo, che ha massacrato di botte la compagna, una connazionale ...