Juventus | rinnovo importante in vista per uno dei pilastri di Sarri

Juventus - non solo Cuadrado : un pilastro bianconero verso il rinnovo : Juventus – Presto la Juventus potrebbe aprire le trattative per il rinnovo di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza nel giugno 2021. Infatti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero avrebbe intenzione di anticipare i discorsi per il prolungamento visto che si tratterebbe anche di un ruolo delicato e che meriterebbe la massima attenzione. Juventus, Szczesny verso il rinnovo La Juve offrirebbe 4 ...

Juventus - Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro fine anno (RUMORS) : La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina ...

Juventus - dall’addio al possibile rinnovo : cambia il futuro di Cuadrado : Juventus – Schierato a sorpresa scavalcando un Bernardeschi reduce da una prova deludente a Firenze, Juan Cuadrado è stato l’arma in più della Juventus nella seconda parte della sfida in casa dell’Atletico Madrid sbloccando l’incontro con un grande gol al termine di un’azione corale. Partito piano come un po’ tutta la formazione bianconera, il colombiano ha preso campo nel secondo tempo e convinto il tecnico ...

Juventus - capitolo rinnovo : nuovo contratto per due pilastri bianconeri : Juventus – Nuova stagione, nuovi rinnovi. La società bianconera è a lavoro per assicurare a Sarri una squadra dal futuro vincente, così alcuni tra i più importanti in rosa stanno pensando al rinnovo. Dopo le due vittorie di inizio stagione e il caso Emre Can, la Juventus lavora sul fronte rinnovi: nelle prossime settimane la dirigenza incontrerà […] More

Juventus - verso il rinnovo con Jeep : nelle casse bianconere potrebbero arrivare 50 milioni : In questi anni la Juventus ha avuto una grande crescita non solo in campo ma anche a livello economico. In particolare con lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno visto crescere ulteriormente i propri ricavi. Il valore della maglia della Juve con CR7 è aumentato esponenzialmente portando il club ad avvicinarsi ancora di più alle superpotenze europee. Nel 2018 la società bianconera ha rinnovato l'accordo con Adidas aumentando ...