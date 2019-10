Juventus | Ramsey ancora fermo per infortunio | il tweet ufficiale

Juventus - Marchisio : 'Ramsey è fantastico - il numero 8 è in ottime mani' : In questi giorni la Juventus non è scesa in campo visto che il campionato è in pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Dunque 14 giocatori bianconeri sono al seguito delle rispettive selezioni e la maggior parte dei calciatori torneranno alla Continassa solo nel corso della nuova settimana. Fra loro c'è anche Aaron Ramsey che è al seguito del Galles. Il numero 8 juventino non è al meglio e la speranza dell'ambiente bianconero è che non gli ...

Juventus - brutte notizie dal ritiro del Galles : Ramsey costretto a saltare il match con la Slovacchia : Il commissario tecnico del Galles ha rivelato che il centrocampista bianconero non prenderà parte al match con la Slovacchia per un fastidio all’adduttore Cresce la preoccupazione della Juventus per quanto riguarda le condizioni di Aaron Ramsey, costretto a saltare il match tra Galles e Slovacchia per un fastidio all’adduttore. Il centrocampista bianconero dunque non scenderà in campo nella sfida valida per le qualificazioni ad ...

Infortuni Juventus - svelati i nuovi retroscena su Douglas Costa e Ramsey : Infortuni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, restano da valutare attentamente i possibili tempi di recupero di Douglas Costa. Trapela ottimismo sulle condizioni dell’esterno brasiliano e la sensazione è che l’ex Bayern possa tornare a disposizione dopo la sosta della Nazionali. A confermato è stato lo stesso diretto interessato sul proprio account instagram. Douglas Costa ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Calciomercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...

Juventus - Ramsey torna in Nazionale dopo undici mesi : La Juventus è reduce dal convincente successo in Champions League contro il Leverkusen, il club bianconero adesso è tornato subito al lavoro per preparare l’importante sfida di campionato contro l’Inter, match che vale lo scudetto. Nel frattempo il centrocampista Aaron Ramsey torna in Nazionale, il calciatore della Juventus figura infatti nell’elenco dei convocati del commissario tecnico del Galles Ryan Giggs per le sfide ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Sarri : “Bernardeschi? Volevo far riposare Ramsey. Bene nella ripresa” : “Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre Volevo far riposare Ramsey”. Lo ha detto Maurizio Sarri parlando di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-0 a Torino contro il Bayer Leverkusen. Quando gli è stato chiesto se sia stata la miglior Juventus ...

Juventus - Costacurta : 'Ramsey giocatore intelligente' : In questo inizio di stagione, Sarri ha utilizzato due diversi moduli. Infatti, il tecnico ha prima puntato sul 4-3-3, poi ha virato sul 4-3-1-2. Il cambio di sistema di gioco è arrivato dopo l'infortunio di Douglas Costa e così Maurizio Sarri ha deciso di schierare Aaron Ramsey come trequartista. Il gallese, con la sua qualità, si è "preso" la Juventus e adesso sembra essere un giocatore indispensabile per gli equilibri bianconeri. Il numero 8 ...

Champions League - stasera 1° ottobre Juventus-Bayer : Ramsey agirà dietro a Higuain e CR7 : Torna oggi martedì 1° ottobre l'appuntamento con la Champions League 2019-2020, giunta alla seconda giornata della fase a gironi. In campo, tra le altre, le italiane Atalanta (in casa contro lo Shakhtar Donetsk) e Juventus. Quest'ultima è infatti impegnata alle ore 21:00 nel match casalingo contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Un match da vincere a tutti i costi I campioni d'Italia sono reduci dal rocambolesco pareggio del "Wanda ...

Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni : Ramsey dal 1' - occhio alle novità! : Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni- Ci siamo, seconda giornata dei gironi Champions e Juventus chiamata alla vittoria in vista della sfida di questa sera contro il Bayer Leverkusen. Poche novità per Sarri, il quale si affiderà al solito 4-3-1-2 Il tecnico bianconero, in conferenza stampa, ha escluso la presenza dal primo minuto di Dybala-Ronaldo-Higuain. Il tridente sarà possibile solamente con la presenza di Ramsey sulla trequarti e ...

Juventus - in UCL si va verso la conferma di Ramsey : ballottaggio Higuain- Dybala : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata per preparare la gara contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri per il match di domani sera ha un solo dubbio di formazione che scioglierà solo nelle prossime ore. Infatti, il tecnico juventino è intenzionato a confermare il 4-3-1-2 e nel ruolo da trequartista schiererà ancora Aaron Ramsey. Il gallese agirà a sostegno delle due punte che saranno Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala o Gonzalo ...

Champions - Juventus-Bayer Leverkusen probabili formazioni : Dybala e Ramsey per un posto : Sta per arrivare un altro importante appuntamento in Champions League. Martedì 1 ottobre si gioca infatti Juventus-Bayer Leverkusen per la seconda giornata della fase a gironi e per le squadre in questione sarà fondamentale riuscire a portare a casa l'intera posta in palio. Questo lo si evince anche guardando le probabili formazioni del match, con i due allenatori che manderanno in campo il miglior undici possibile. La Juventus continua a ...

Juventus - Sarri cambia modulo : si passa al 4-3-1-2 - rivoluzione Dybala-Ramsey : Sarri Juventus- Maurizio Sarri cambia modulo e rivoluziona la Juventus in vista del proseguimento del campionato. Una scelta dettata dai troppi infortuni e soprattutto dal ko di Douglas Costa, giocatore ideale per il 4-3-3 iniziale della formazione bianconera. Nell’ultimo match contro il Brescia abbiamo assistito ad una Juve schierata con il 4-3-1-2. Un nuovo modulo […] L'articolo Juventus, Sarri cambia modulo: si passa al 4-3-1-2, ...