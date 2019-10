Juventus | Baggio su Dybala | ' Chi fa quel ruolo a volte viene messo in discussione'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Esattamente una settimana fa labatteva l'Inter per 1-2 a San Siro. A regalare la vittoria alla squadra di Maurizio Sarri sono stati Pauloe Gonzalo Higuain. Il numero 10 juventino, dopo un'estate complicata che lo ha visto al centro di diverse voci di mercato, ha saputo riprendersi il suo posto nella Vecchia Signora. Paulo, in questi giorni, è al seguito della nazionale argentina e a metà settimana farà il suo ritorno a Torino. La Joya, ieri, ha incassato gli elogi di un grande campione come Roberto. L'ex fantasista ha parlato al Festival dello Sport che si sta tenendo a Trento: "Ha qualità incredibili", ha dichiarato Roberto, il quale poi ha spiegato che chi fa ildispessoinquando le cose non vanno benissimo. Di certo le parole di un grande numero 10 del passato non possono fare che piacere alla Joya. Adesso ...

