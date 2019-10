Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Per qualche giorno Lorenzo Cherubini, in arte, abbandonerà la chitarra e vestirà i panni da marinaio. Il cantante è pronto a salpare a bordo del Multi 70 Maserati nella nona edizione dellato, al via mercoledì, a fianco dell’amico e skipper Giovanni. “Il grande navigatore, e mio amico, mi ha preso nel suo equipaggio – scrivesu Instagram -. Sarò grinder, cioè quello che frulla con le braccia, avete presente? Ho appena imparato che si dice così quindi non aspettatevi molto da me in senso tecnico ma farò del mio meglio per partecipare alla vittoria”. Al Corriere della Sera l’amicoracconta questi giorni che precedono la partenza: “Lorenzo è arrivato aper tempo. Ogni giorno viene a bordo e gli spiego qualcosa. Non farà il grinder per finta: deve sapere dove mettere le mani”. E ...

Noovyis : (Jovanotti, dopo il tour si imbarca per la Hong Kong to Vietnam Race. Soldini: “L’ho arruolato come marinaio, lo fa… - Cascavel47 : Jovanotti, dopo il tour si imbarca per la Hong Kong to Vietnam Race. Soldini: “L’ho arruolato come marinaio, lo far… - rfiumana : Eritrea: dopo il massacro di martedì non si placa il dissenso contro il governo -