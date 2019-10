Joker | il risentimento è il cuore del populismo E l’unica morale che possiamo trarne è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Cos’hanno in comune, il protagonista dell’omonimo film nei cinema in questi giorni, e Stephan Balliet, il killer neonazi di Halle? Cos’hanno in comune fra loro e con una lunga serie di persone: per citare solo le ultime in carne e ossa, l’assassino dei poliziotti di Trieste e l’accoltellatore di Manchester? Molte cose. Limitandoci ae a Balliet, sono lupi solitari rifiutati dalla società, che non hanno mai reciso il cordone ombelicale con la madre e che, sino all’esplosione di violenza che darà loro il proverbiale quarto d’ora di celebrità hanno sfogato sui media –nei cabaret e alla tv, Balliet sul web – le loro ossessioni. Stavo per scrivere le loro private ossessioni: ma il punto è che non sono affatto private. Non si tratta solo di psicopatici, ma di sociopatici. A tenerli collegati con la società, però, non è più la famiglia, distrutta o assente, ma i media. Sono ...

