Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ha un crocefisso intrecciato ai lacci ela, per camminare – letteralmente – sulle acque del fiume Giordano: è la, la rivisitazione di un classico modello della Nike con tanto di stemma vaticano incluso. “Volevamo dimostrare quanto sia diventata assurda la moda delle collaborazioni nel mondo della moda”, ha raccontato Daniel Greenberg, il direttore commerciale dell’agenzia che l’ha creata, in un’intervista al New York Post. “E così ci siamo chiesti: come sarebbe stata una collaborazione con Gesù Cristo, una delle persone più influenti della storia?”. Così è nata MSCHF x INRI, sold out nel giro di pochissime ore, nonostante il prezzo: 3000 dollari. La sneaker è una classica Air Max 97 bianca: ma la Nike ha negato ogni coinvolgimento. Sui lacci c’è un crocefisso in miniatura, la– rosso cardinalizio – raffigura lo ...

Cascavel47 : “Jesus sneaker”, la scarpa da ginnastica con il crocifisso e l’acqua santa nella suola costa 3mila dollari ma va a… - FQMagazineit : “Jesus sneaker”, la scarpa da ginnastica con il crocifisso e l’acqua santa nella suola costa 3mila dollari ma va a… - TutteLeNotizie : “Jesus sneaker”, la scarpa da ginnastica con il crocifisso e l’acqua santa nella suola… -