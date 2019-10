Italia Under 21 | Nicolato alla vigilia | “Bisogna restare sereni | ogni gara fa storia a sé”

Triathlon - Campionati Italiani 2019 : Michele Sarzilla è il nuovo campione - negli Under 23 successo per Nicola Azzano : Prosegue il magic moment di Michele Sarzilla. Dopo aver conquistato il titolo italiano di Triathlon olimpico no-draft e di duathlon classico, l’atleta bergamasco ha fatto suoi anche i Campionati Italiani 2019 di Triathlon Olimpico Assoluti di Cervia, in provincia di Ravenna. Michele Sarzilla, del Raschiani Triathlon Pavese, conquista la maglia tricolore con il tempo complessivo di 1:45.20 (16:50 negli 1.5 chilometri della parte di nuoto, ...

Italia Under 21 - Adjapong : “In Irlanda gara complicata - ma a differenza loro noi siamo all’inizio” : “Sono entrato a freddo senza scaldarmi perché sfortunatamente Riccardo (Marchizza, ndr) si è fatto male. E’ stata una partita complicata, non siamo contenti del pareggio, ma tutto sommato per come si era messo il match un punto può andare bene”. Sono le parole del calciatore dell‘Italia Under 21 Claud Adjapong, che commenta il pari in Irlanda che lo ha visto subentrare al posto dell’infortunato ...

Triathlon - Campionati Italiani 2019 : Ilaria Zane è campionessa davanti a Orla. Tamburri vince nell’Under 23 : Si chiudono con una tripletta della DDS le prove femminili dei Campionati Italiani di Triathlon Olimpico Assoluti e Under 23 di Cervia, in provincia di Ravenna. Il successo del main event va a Ilaria Zane che conquista la sua prima maglia tricolore della carriera dominando in lungo ed in largo la gara che assegnava il titolo sulla distanza regina del Triathlon. L’atleta nativa di Mestre sale sul gradino più alto del podio accanto alle sue ...

Italia Under 21 - Nicolato : “Irlanda fisicamente meglio di noi - siamo in costruzione ma miglioreremo” : L’Italia non è andata oltre il pari in casa dell’Irlanda nella sua seconda gara di qualificazione agli Europei del 2021. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai, le parole del tecnico Nicolato. L’arbitro va in confusione, Kean reagisce e l’Italia non sfonda: reti bianche in Irlanda per l’Under 21 “Avversario di buon livello e fisicamente meglio di noi. Mi aspettavo una partita del genere, noi siamo in costruzione e ...

L’arbitro va in confusione - Kean reagisce e l’Italia non sfonda : reti bianche in Irlanda per l’Under 21 : Un’Italia Under 21 tutt’altro che brillante esce dal campo con un pari dal campo dell’Irlanda in occasione della seconda gara di qualificazione ad Euro 2021. Gli azzurrini di Nicolato vanno ad intermittenza, pungono poco e si fanno condizionare dalle provocazioni e dalla fisicità degli irlandesi, per non dimenticare una direzione arbitrale del tutto confusionaria. Primo tempo soporifero per Pinamonti e compagni, a parte ...

Calcio - Qualificazioni Europei under 21 2021 : Kean espulso - l’Italia non va oltre lo 0-0 in Irlanda : Una trasferta difficile, com’era prevedibile. L’Italia under 21 non si sblocca e non va oltre il pari al Tallaght Stadium in quel di Dublino: in casa dell’Irlanda, nella seconda partita di Qualificazione agli Europei 2021 per gli Azzurrini, è solo 0-0. Pochissime opportunità, tanta noia e nervosismo nel match in terra irlandese. Da segnalare l’espulsione di Moise Kean. I Verdi di casa possono esultare, trovandosi ancora ...

Euro2021 under 21 - Irlanda-Italia 0-0 : 23.04 Sofferto pareggio per l'under 21 in Irlanda. A Dublino finisce 0-0 un match scorbutico mal diretto dal tedesco Stegemann. I verdi di casa venivano da 3 vittorie in 3 gare. Per gli azzurrini bene così dopo successo con Lussemburgo Italia pericolosa in avvio con Scamacca e Pinamonti,poi Carnesecchi si oppone a Parrott e Ronan. Frattesi alto. Parapiglia dopo una spinta di Ronan a Tonali, solo giallo. Dentro Kean e Cutrone alla ripresa ma lo ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : si entra negli ultimi dieci minuti. Latitano le occasioni da gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ O’Connor non riesce a tenere in campo una palla sull’out di destra. Pellegrini fa ricominciare la manovra azzurra. 83′ L’Italia spreca un contropiede 4 vs 2. Frattesi suggerisce male sul corridoio interno per Tonali e Cutrone. Palla dell’Irlanda: le squadre si allungano. 82′ CARNESECCHI A MANI APERTE LA METTE IN CORNER! Bravo il portiere azzurro a ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : Kean e Parrods vengono espulsi. Entrambe le squadre sono in dieci uomini a Dublino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Sottil, appena entrato, fatica a trovare il ritmo giusto. Frattesi commette fallo su Obafemi. 71′ Cutrone si fa pescare in fuorigioco sulla verticalizzazione di Adjapong, il terzino tarda a verticalizzare facendo finire il compagno in offside. 68′ Per l’Italia: in Sottil, out Carraro. Per l’irlanda: in Obafemi, out Elbouzedi. 68′ Locatelli è bravo a ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : in campo subito Cutrone e Kean - ma gli azzurrini devono stare attenti a Parrods : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Dall’altro lato di campo, nel frattempo, Kean viene provocato dai difensori della squadra rivale. 63′ Tiro di Scales. Carnesecchi blocca. 62′ Cambio in casa irlandese: fuori Ronan, dentro Knight. 61′ Del Prato chiude in fallo laterale su una verticalizzazione irlandese. 60′ Scocca l’ora di gioco. Cutrone prova a combinare con Frattesi: senza esito. ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : comincia la ripresa. Gli azzurrini alla caccia di un gol difficile da trovare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ PARRODS LA METTE A LATO! Solita sponda di Idah, per il suo numero 10 che – a rimorchio – riceve calciando di prima. La palla termina di pochissimo fuori dal pezzo di porta difeso da Carnesecchi. 51′ Cross di Tonali dalla trequarti, Cutrone la gira ma palla termina docile fra le braccia di Kelleher. 49′ Carraro subisce fallo da Coventry, che viene ammonito. ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : si chiude a reti inviolate un primo tempo molto fisico e poco spettacolare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una brutta partita vede Irlanda e Italia creare un’occasione a testa in questo primo tempo, nel tentativo di passare in vantaggio. Al momento quindi lo 0-0 sembra essere il risultato più giusto. Vedremo se nella ripresa Nicolato riuscirà a scuotere i suoi, magari pescando dalla panchina elementi del calibro di Kean e Cutrone. 45+4′ FINISCE QUI IL primo tempo. 45+2′ Punizione ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : Pinamonti prova a portare in vantaggio gli azzurrini - ma per il momento la sfida non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ FRATTESI, NON VA! Spedisce alto il numero sette, che risolve una mischia in area non riuscendo purtroppo a inquadrare lo specchio della porta. 32′ Italia ancora tambureggiante pero: tiro di Locatelli, palla deviata. E’ corner. 32′ Tonali prova a sventagliare su Frattesi: un altro errore. 29′ Adjapong tocca il suo primo pallone, mentre Locatelli invita i suoi a ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : azzurrini ingabbiati dai padroni di casa. Latitano le occasioni da gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ PINAMONTI VA VICINISSIMO AL GOL! Gran girata di testa dell’attaccante del Genoa sul cross dalla sinistra di Pellegrini: palla fuori di pochissimo a Kelleher battuto. 15′ Molto attivo Frattesi che dall’out di destra rientra cercando, sul lato opposto dell’area di rigore, addirittura la sovrapposizione di Pellegrini. Masterson però fa buona guardia. 13′ ...