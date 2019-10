Italia qualificata ad Euro 2020 | dall’azzurro sbiadito del 2017 a quello riacceso da

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (12 ottobre). Italia qualificata - solo pari per la Spagna. La Danimarca batte la Svizzera : L’Italia stacca il biglietto per gli Europei 2020. Gli azzurri hanno superato per 2-0 la Grecia, centrando la qualificazione e anche il primo posto nel girone. La squadra di Mancini è a punteggio pieno nel gruppo D dopo questo successo firmato dalle reti di Jorginho e Bernardeschi. Nel girone degli azzurri Miralem Pjanic rilancia le ambizioni della sua Bosnia. Nonostante la pesante assenza di Edin Dzeko, la nazionale bosniaca si impone per ...

Mancini entra di diritto nella storia : Italia qualificata con tre giornate d’anticipo - è la prima volta in assoluto : Impresa Italia. Altro successo per la squadra di Roberto Mancini, gli azzurri hanno superato anche la Grecia in una partita ben condotta e staccato il pass per Euro 2020. Si tratta di un risultato che può essere considerato storico per l’Italia, sembra passata una vita dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia ma appena 23 mesi fa gli azzurri mancavano clamorosamente la qualificazione al Mondiale del 2018. L’Italia ha ...

Ginnastica - Italia qualificata alla Coppa del Mondo 2020! Le Fate cercheranno un pass aggiuntivo per le Olimpiadi : L’Italia si è qualificata alla Coppa del Mondo 2020 all-around di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale avrà diritto di schierare una ragazza in ciascuna delle quattro tappe che andranno in scena durante la prossima primavera, si tratta di alcune delle gare più prestigiose del calendario internazionale: l’American Cup negli USA, la Deutscher Pokal a Stoccarda (Germania), il Grand Prix a Birmingham (Gran Bretagna), la Japan Cup a ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata con la squadra - ma il team ha solo 4 atlete! Niente quintetti - un’azzurra in meno dei Mondiali : L’Italia femminile si è qualificata con la squadra alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Nazionale di Ginnastica artistica ha raggiunto l’obiettivo grazie all’ottavo posto nelle qualifiche dei Mondiali che si stanno disputando a Stoccarda. Le azzurre hanno disputato una buona gara per tre quarti prima della rotazione da brividi alla trave che ha complicato la vita ma che non ha compromesso il pass a cinque cerchi e l’ingresso ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : TOKYOOOOO! Italia qualificata alle Olimpiadi! Lotta per la finale a squadre : bisogna battere il Brasile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Le pagelle dell’Italia, profondo rosso alla trave: le Fate salvano il pass olimpico ma non basta. Iorio la migliore FOTO Italia col ...

Ginnastica artistica - Italia qualificata ALLE OLIMPIADI 2020! Tokyooooooooo - le Fate staccano il pass : TokyoooooooooOOO! L’ITALIA si qualifica ALLE OLIMPIADI 2020, la Nazionale di Ginnastica artistica femminile ha ufficialmente staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi nella capitale giapponese. Le Fate occupano attualmente il sesto posto nel turno di qualificazione dei Mondiali in corso di svolgimento a Stoccarda e, quando mancano soltanto tre suddivisioni al termine, possono finalmente festeggiare ...