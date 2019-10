Italia dal Papa | udienza privata per Mancini | Gravina | staff e giocatori

Italia qualificata ad Euro 2020 - dall’azzurro sbiadito del 2017 a quello riacceso da Mancini : i meriti del Ct : Risorgerò dalla mie ceneri. Può essere questa la frase affibbiata all’Italia dopo lo spareggio perso contro la Svezia. E l’Italia è risorta come la Fenice. L’Italia s’è desta. E gran parte del merito va a Roberto Mancini, capace di prendere la Nazionale dopo la tragedia sportiva della mancata qualificazione al Mondiale di Russia e di riportarla tra le migliori selezioni al mondo. Gli altri meriti sono dei ...

Più collaborazione sociale per evitare la fuga dei giovani dall’Italia : Quali riforme, quali cambiamenti profondi, di cultura e di costumi, dovremmo favorire per invertire questo flusso, per rendere le nostre comunità, sociali, politiche, economiche e culturali, più attraenti e accoglienti anche per loro?

Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia - Mancini dal cuore d’oro : “è una vittoria per i bimbi dell’Ospedale Bambin Gesù” : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato al termine della vittoria sulla Grecia, valsa agli azzurri la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Settima vittoria in altrettante gare, l’Italia vola ad Euro 2020 e lo fa da prima nel girone, visto che non può essere più raggiunta né dalla Finlandia e né dall’Armenia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una serata speciale per Roberto Mancini, apparso soddisfatto ai microfoni di ...

Italia da record - sette su sette nelle qualificazioni! Come Mancini mai nessuno : tutti i DATI dal ’66 ad oggi : sette su sette, uno spettacolo! L’Italia di Mancini, o l’Italia dei record. E’ destinata ad essere ricordata così, al di là di Come andrà a finire, la selezione azzurra guidata dall’ex fantasista di Samp e Lazio. Perlomeno per quanto riguarda le qualificazioni, non solo europee ma anche mondiali, nessuno mai aveva infatti ottenuto questo cammino sin da quando esiste la fase a gironi (dal 1966 in poi). Niente pareggi ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Ginnastica - Marco Lodadio vola alle Olimpiadi 2020 con le Fate ed Edalli : l’Italia a Tokyo per sognare. Tutti i qualificati : Marco Lodadio si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla medaglia d’argento conquistata agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il romano non ha deluso le aspettative della vigilia, si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso e si è così guadagnato il sacrosanto pass per la prossima rassegna a cinque dove si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia: l’obiettivo è ...

Italia-Grecia - diretta dalle 20.45 : formazioni ufficiali - in attacco Immobile-Insigne-Chiesa : Sono attesi in 60mila all?Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da...

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

"Più di un miliardo in armi e materiale bellico dall'Italia alla Turchia" : Le parole non fermano Erdogan. Ma i fatti possono mettere in difficoltà il “Sultano” di Ankara. E un fatto importante è la decisione del governo tedesco ha deciso di interrompere la vendita di armi alla Turchia. L’embargo è stato annunciato dal ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag: “Sullosfondo dell’offensiva militare turca nel nord-est della Siria, la Germania non ...

Italia a 5 stelle - Roberto Fico illustra le tappe del Movimento : dieci anni di battaglie - dalle piazze ai palazzi : “Dopo dieci anni di Movimento e quasi 5 di meetup, quindi dopo 15 anni in totale, non dobbiamo guardare mai indietro, guardare con tanto affetto a quanto fatto: abbiamo trascorso una storia stupenda e meravigliosa ma oggi siamo altro e dobbiamo guardare verso il futuro. Vedere oggi chi siamo e che strada percorrere”. Così Roberto Fico ha segnato il suo ingresso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la sua città che è stata scelta per ...

Coldiretti - in Italia scoppia uno scandalo alimentare al giorno : In Italia scoppia mediamente uno scandalo alimentare al giorno. Nel 2019, infatti, ci sono state finora 281 notifiche inviate all'Unione Europea

Italia 5 stelle Napoli - viaggio tra gli stand : dalle agorà per il confronto tra attivisti al villaggio Rousseau fino al laboratorio “pianta un albero” : Decine di agorà, almeno una per regione, per garantire il confronto tra attivisti e portavoce di ogni livello. Italia 5 stelle a Napoli, organizzata nel grande parco della Mostra d’Oltremare, è strutturata per celebrare i 10 anni del Movimento e per farlo non ci sono solo i cartelloni commemorativi dei momenti più rilevanti nella storia grillina, ma si è cercato anche di ricreare le pratiche che hanno da sempre ...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo promesse”. Ex-M5s : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...