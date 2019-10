Italia 5 stelle | vox tra gli attivisti | “Noi e il Pd? Siamo le cellule buone | la sfida è

Virginia Raggi a Italia 5 Stelle - rissa tra attivisti e stampa : insulti a Filippo Roma delle Iene : Caos a Napoli a Italia 5 Stelle all'arrivo di Virginia Raggi. «Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi», ha detto il sindaco ma la situazione è...

Urla e insulti ai giornalisti a Italia 5 Stelle all'arrivo di Raggi : nel mirino Le Iene : Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 Stelle all’arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma, al suo arrivo, è stata subito fermata da decine di giornalisti e attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande. “Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi”; ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all’arrivo di Filippo Roma de Le Iene: ...

Napoli - rissa tra attivisti M5s e giornalisti a Italia a 5 Stelle : La giornata conclusiva della kermesse "Italia a 5 Stelle" si è trasformata in rissa nel pomeriggio di domenica a Napoli. Militanti grillini hanno insultato i giornalisti accanendosi su alcuni di loro e infine sarebbe scattata una vera propria caccia all'uomo con cronisti in fuga e militanti all'inseguimento.Continua a leggere

Italia 5 stelle - Grillo risponde al Fatto.it con il labiale : “Noi e il Pd siamo in sintonia perfetta” : “siamo in una sintonia perfetta”. Beppe Grillo, al secondo giorno a Napoli in occasione della festa per i 10 anni del M5s, non concede interviste a margine ma risponde con il labiale ad una domanda de IlFattoquotidiano.it. Gesticolando, unisce la mani per mimare il clima di intesa tra Pd e M5s e sembra evocare “il sole e i pianeti”. Il concetto è lo stesso espresso ieri durante il comizio dal palco dell’Arena Flegrea, quando, parlando del ...

Italia 5 stelle - a Napoli l’evento per i 10 anni del movimento. Chiusura con Di Maio : la diretta : Seconda e ultima giornata di Italia 5 stelle, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma prevede la Chiusura della festa del decennale dalla nascita del Movimento 5 stelle, alle ore 16, con il discorso del capo politico, Luigi Di Maio. L'articolo Italia 5 stelle, a Napoli l’evento per i 10 anni del movimento. Chiusura con Di Maio: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia 5 Stelle - l’intervento integrale di Grillo dal governo al clima : “Fermare lo sviluppo dell’Asia in nome dell’inquinamento? Impossibile” : “Non puoi fermare l’economia cinese. E’ prima in tutti i sensi e in tutti i settori. Sta cambiando tutto e siamo ancora a dire onestà, onestà e onestà, cazzo”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse del Movimento in corso a Napoli: “Quando parliamo di clima, di fermare l’inquinamento, è difficile, quasi non è possibile che mentre noi parliamo di elettrico, ...

Italia 5 stelle - Beppe Grillo apre il suo intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Italia 5 Stelle - gli attivisti : "Più democrazia nel movimento. Pd o Lega? Indifferente" : Alla Mostra d'oltremare di Napoli la festa nazionale che celebra i 10 anni del movimento. I sostenitori appoggiano Fico nel...

M5s - lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 stelle : standing ovation per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante Italia 5 stelle, la due giorni del Movimento a Napoli. Nel corso dell’intervista doppia a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte il giornalista Paolo Borrometi ha chiesto un applauso ai due magistrati assassinati. A quel punto tutti i presenti alla Arena flegrea si sono alzati per alcuni secondi L'articolo M5s, lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 ...