Italia 5 Stelle | Di Maio | «Saremo sempre l’ago della bilancia dei governi futuri»

Italia a 5 Stelle - la iena Filippo Roma : "Mi hanno aggredito in cento" : Francesco Curridori La iena Filippo Roma oggi è stato aggredito da un gruppo di militanti grillini nel corso dell'evento Italia a 5 Stelle "Se non fosse intervenuta la polizia a salvarmi, non sarei qui a raccontarla". A dirlo all'Andkronos è la iena Filippo Roma che oggi a Napoli, durante l'evento Italia a 5 Stelle , è stato aggredito da un gruppo di militanti grillini. Circa un centinaio di persone che lo hanno insultato ...

Italia 5 Stelle - Raggi : “Non ce la faccio a passare la giornata smentendo le cazzate dei giornali”. Stoccata a Salvini e l’abbraccio con Grillo : “Ci raccontano in un modo che sappiamo non essere quello giusto. Dicono di noi un po’ tutto, un po’ troppo forse. A volte noi non riusciamo a replicare a tutto colpo su colpo, perché si tratterebbe di fare un altro lavoro, di passare la giornata a smentire tutte le cazzate di tutti i giornali. Io non ce la faccio. faccio il sindaco, cerco di lavorare per la mia città”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, ...