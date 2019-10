Inter | infortunio per Alexis Sanchez in nazionale | lussazione ai tendini della caviglia

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019)allaperdurante Colombia-Cile:aiper l’attaccante dell’La sosta per le nazionali porta con sè una brutta notizia per l’si è infortunato. L’attaccante nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo durante Colombia-Cile per un problema alla, per il quale è stato autorizzato a tornare in Italia al fine di sottoporsi agli adeguati controlli medici del caso. “Lo staff medicocilena – si legge sul sitoFederazione cilena – comunica che il giocatoreha riportato nella seconda metàpartita con la Colombia ladeiperonealisinistra conessamento del retinacolo dei flessori, per questo in accordo con lo staff medicosua squadra è stato liberato dal ritiro...

DiMarzio : ????#Cile, il punto sulle condizioni di #AlexisSanchez dell'#Inter e di #Medel del #Bologna???? - cerry_94 : Due cose sul #Derbyfemminile 1) Non sono più abituato a perdere un derby. 2) Con l'infortunio di #Sanchez io un p… - junews24com : Inter Women, problemi in vista della Juve: brutto infortunio per Regazzoli -