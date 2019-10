Inghilterra | scandalo Maddison | lascia il ritiro per malattia | viene beccato al casinò

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Clamoroso caso in Inghilterra nelle ultime ore. Il centrocampista del Leicester James Maddison ha lasciato il ritiro della nazionale inglese per un problema fisico. Fin qui nulla di strano. Il motivo del caso scoppiato attorno a Maddison è successivo. Il problema fisico è miracolosamente guarito in un lampo, visto che Maddison è stato visto a giocare al casinò, mentre i suoi compagni perdevano contro la Repubblica Ceca. Ora Maddison rischia tantissimo. Oltre ad una multa e ad una squalifica certe potrebbe essere liquidato dal ct Southgate.

