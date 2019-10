Infortunio Duvan Zapata | si teme un lungo stop per l’attaccante dell’Atalanta | gli

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019)– Atalanta in ansia per le condizioni di. Il bomber della Dea si è fermato in nazionale. Costretto ad uscire al 23′ dell’amichevole tra Colombia e Cile per un problema muscolare. E le prime sensazioni non sono confortanti. Così il ct Queiroz: “ha sentito dolore e abbiamo deciso di toglierlo subito.ha avuto uno stiramento all’adduttore ma non sappiamo ancora la gravità dell’. Bisogna aspettare gli esami ma le sensazioni non sono positive“. Il calciatore verrà sottoposto ad ore agli esami per capire l’entità del problema, ma recuperarlo per la delicata sfida contro la Lazio di sabato sembra un’utopia. A rischio anche la trasferta di Champions sul campo del Manchester City, visto che, qualora venisse confermato lo stiramento, si parlerebbe di due-tre settimane di. Scarica o ...

