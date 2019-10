Infortunio Chiesa | l’esito degli esami | sospiro di sollievo per la Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019)– Federicoè stato sottoposto oggi ad alcuni accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee: undiper il talento dellae per la stessa società viola.è stato costretto ad uscire al 39′ del primo tempo di Italia-Grecia per un fastidio fisico, dopo aver sentito una fitta ai flessori. In accordo con la Nazionale il giocatore ha lasciato il ritiro azzurro per iniziare un percorso di recupero personalizzato. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’esitodiper laCalcioWeb.

