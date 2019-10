Incidenti sul lavoro | l’Italia “paga un tributo troppo alto”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Glisulrappresentano un fenomeno drammatico e pursempre attuale. Ancora oggi, nel 2019,paga unalto, in termini di ‘morti bianche’ e di gravi infortuni, alla mancanza di sicurezza su molti luoghi diche richiedono mansioni difficili e rischiose. È inaccettabile che in un Paese moderno si continui a morire di“: lo afferma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della 69ª edizione della Giornata per le vittime deglisul. “Il grado di civiltà e di sviluppo di un Paese si giudica anche dalle politiche che vengono adottate per il. Investire sulla sicurezza dei lavoratori è un’esigenza sociale ed etica ma anche una misura per aumentare la competitività del sistema-Paese“. “In questa giornata – ha concluso Casellati – un pensiero ...

RaiNews : 'Tanto resta da fare per colmare lacune, per contrastare inerzie e illegalità, per sconfiggere opportunismi' scrive… - CatalfoNunzia : Oggi è la Giornata nazionale per le vittime del lavoro. Gli incidenti sul lavoro e le vittime sono una ferita da sa… - RaiUno : RT @Raiofficialnews: “La sicurezza sul lavoro è centrale per il Servizio Pubblico, l’impegno #Rai per la 69^ Giornata Nazionale per le vitt… -