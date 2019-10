Incidente sulla Paternò-Catania | morti Lucrezia Diolosà Farinato | Salvatore Moschitta

Quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incidente Paternò - auto si schianta contro spartitraffico sulla Statale 121 : 4 giovani morti : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

Incidente - auto si ribalta sulla Vittoria Gela : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS 115, la Vittoria Gela. Un’auto, una utilitaria, si è ribaltata sulla strada forse a causa della pioggia

Olbia - Incidente sulla nave cargo Grimaldi : un morto e un ferito : Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito a causa di incidente avvenuto sulla nave cargo "Malta" della Grimaldi, partita da Cagliari e diretta a Porto Torres. La vittima è un marinaio di 24 anni, di nazionalità bulgara, così come il ferito. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30, quando il comandante della nave ha chiesto l'intervento della Guardia costiera, comunicando che a bordo era avvenuto un incidente con ...

Incidente tragico sulla SS 107 a Rende : perdono la vita quattro ragazzi : tragico Incidente tra due veicoli, poco dopo la mezzanotte, sulla Strada Statale 107, nel calabrese: a perdere la vita sono stati quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo, gravemente ferita anche la giovane coppia che transitava sulla Citroen C3. Il tremendo schianto e i soccorsi I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Rende, in provincia di Cosenza, e più precisamente in prossimità degli ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Incidente in moto - Christian muore a 29 anni : il padre lo trova sulla strada : Poco prima di morire in un tragico Incidente Christian Cini aveva chiamato a casa. Aveva detto che sarebbe tornato per cena ma a casa non c’è mai arrivato Ventinove anni, romano, residente nella zona di Ottavia, il centauro ha perso la vita su via della Storta dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. A rendere tutto più drammatico la scoperta ...

Incidente sulla statale 18 a Cosenza - scontro tra 3 auto : almeno 2 feriti e traffico in tilt : Incidente oggi sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di Cosenza: tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e almeno 2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Grave Incidente stradale autonomo sulla Scicli Sampieri : Grave incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 in contrada Papazza sulla Scicli Sampieri. Grave centauro. In arrivo elisoccorso

Incidente sulla Modica Noto : pirata della strada investe 21 modicano : Incidente sulla Modica Noto: pirata strada investe 21enne Modicano. In corso le indagini della Polizia Locale

Incidente stradale sulla SS 115 : muore Giuseppe Terrasi di 58 anni : Incidete stradale sulla SS 115, tra Ribera ed Agrigento, muore Giuseppe Terra di 58 anni. Lo scontro tra un camion ed un trattore gommato