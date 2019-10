In volo con gli F-35 italiani a protezione dei cieli d' Islanda

Pallavolo – Serie A1 Femminile : l’Imoco comincia con una vittoria - stesa la Saugella Monza 3-0 all’esordio : Le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano si impongono agevolmente sulla Saugella Monza davanti a quasi 5000 spettatori del PalaVerde Inizia con il piede giusto la stagione delle Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano, che davanti ai 4703 spettatori del PalaVerde superano per 3-0 la Saugella Monza. Pubblico in festa ad inizio gara, sulle note dell’inno della Lega Pallavolo cantato da Elio ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai cede al Sassuolo - le azzurre però conquistano un punto : Le ragazze di coach Bellano cedono con il risultato di 3-2 al Sassuolo, che si impone così al Centro Federale Pavesi Esordio casalingo agrodolce per il Club Italia Crai che nella prima partita al Centro Federale Pavesi della Stagione cede per 2-3 (22-25, 25-19, 18-25, 25-23, 10-15) alla Green Warriors Sassuolo. Il buon gioco e l’ottima prova di carattere non sono bastate per conquistare la vittoria contro un’avversaria in grado di ...

"Combatto il diavolo con le preghiere di Liberazione alla Madonna" : Francesco Curridori Suor Angela Musolesi, intervistata da Libero, sul suo libro Vincere il demonio con Gesù e scritto insieme a padre Gabriele Amorth, racconta come lotta ogni giorno contro il diavolo "Sia ben chiaro, io non pratico esorcismi, non ne ho mai fatti in vita mia". Lo puntualizza subito Suor Angela Musolesi, intervistata da Libero, sul suo libro Vincere il demonio con Gesù e scritto a quattro mani insieme a padre Gabriele ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : domani scatta il campionato - si comincia con Imoco-Saugella : Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della prima giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di Massimo Dagioni Partirà con la sfida tra Imoco Volley Conegliano e Saugella Monza il 75° campionato di Serie A1 Femminile. Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della 1^ giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di ...

volo d’emergenza da Londra a Roma per un bimbo in gravi condizioni : il bollettino del Bambino Gesù : È arrivato in Ospedale questa notte, verso le ore 2, il Bambino di 2 mesi, di cittadinanza italiana, proveniente dal Great Ormond Street Hospital di Londra. Nato in Inghilterra da mamma italiana, il bimbo, dopo un arresto cardiaco improvviso lo scorso mese di settembre, era stato rianimato in un primo ospedale e poi trasferito presso la terapia intensiva del GOSH di Londra. Su richiesta della madre è stato organizzato il trasferimento in Italia, ...

Palumbo-Baglio : sempre più convinti volontà Giunta 5S di affondare Ama : Roma – “Siamo sempre piu’ convinti della volonta’ della Giunta 5 Stelle di affondare l’ennesima azienda municipalizzata, l’Ama. Quanto emerso oggi nel corso della commissione Trasparenza dimostra che l’amministrazione comunale non ha mosso un dito per sanare il contenzioso sui 18 milioni di crediti cimiteriali e approvare il prima possibile il bilancio dell’azienda”. “Il Collegio dei ...

Pallavolo – World Cup : le sensazioni di Blengini e Piano dopo il ko degli azzurri contro la Russia : Blengini e Piano analizzano la sconfitta degli azzurri in Coppa del Mondo contro la Russia La Nazionale Maschile esce sconfitta con il punteggio di 3-1 (13-25, 27-25, 28-26, 25-12) dal match odierno disputato contro la Russia. Il rammarico è tanto per come è maturato questo ko. Gli uomini di Blengini avevano infatti iniziato la gara nel migliore dei modi aggiudicandosi il primo set in modo agevole e mostrando davvero un’ottima Pallavolo ...

Cna Roma : serve tavolo confronto con Regione e Comune : Roma – La Cna di Roma ribadisce “il suo giudizio positivo sul nuovo Testo unico del Commercio, approvato ieri in sede di Consiglio regionale del Lazio. Il Testo aggiorna la disciplina gia’ esistente in materia, ormai vecchia di venti anni, puntando sulla semplificazione della normativa relativa al Commercio. Tutto questo puo’ avere delle buone ricadute sul territorio Romano, in quanto si tratta di un elemento di grande ...

Pallavolo - World Cup – Italia sconfitta in rimonta dalla Russia : gli azzurri si spengono dopo il primo set : Italia sconfitta 1-3 dalla Russia nell’ottava sfida di World Cup: gli azzurri partono bene, ma subiscono la rimonta degli avversari dopo le vittorie su Egitto e Australia, l’Italia subisce una brutta sconfitta nell’ottava giornata di World Cup. Gli azzurri si arrendono alla Russia sprecando il set di vantaggio iniziale, lottando nelle fasi più calde della gara ma senza riuscire a spuntarla, finendo poi per subire la ...

volo notturno da Londra a Roma per un bimbo in gravi condizioni di salute : E’ rientrato da Londra, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, un Falcon 900 del 31° Stormo con a bordo un bimbo italiano di soli 2 mesi in gravi condizioni di salute, bisognoso di cure specializzate presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il piccolo, accompagnato dalla madre, è stato costantemente assistito da un’equipe di medici durante il Volo. Il veliVolo dell’Aeronautica Militare, partito intorno alle 21:20 ...

Il presidente ucraino volodymyr Zelensky ha tenuto una conferenza stampa speciale di 14 ore : Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una conferenza stampa speciale di 14 ore in un mercato coperto di Kiev. Per un primo ministro è molto raro garantire alla stampa una possibilità del genere. Zelensky ha ricevuto decine di

Uccise ladro dopo furto - condanna definitiva per omicidio volontario e carcere : dopo la condanna definitiva per omicidio volontario si è costituito nel carcere bresciano di Verziano Mirko Franzoni. All’uomo, 33 anni, sono stati inflitti nove anni e quattro mesi per la morte di Eduard Ndoj, 26 anni, albanese, freddato con un colpo di fucile a Serle nel dicembre del 2014 diverse ore dopo essere entrato nella casa del fratello del Bresciano. Franzoni si è presentato in carcere prima che la procura di Brescia, in attesa ...

Una notte in ambulanza con i volontari della Croce Verde : Fabio Franchini Il racconto del nostro "viaggio" serale in compagnia dei volontari della Croce Verde di Baggio: ecco com'è andata "Non avrei mai pensato di fare il volontario in ambulanza. Poi, un giorno, ho sentito alla tv di un ragazzo morto in strada: nessuno era stato in grado di aiutarlo. Lì mi è scattato qualcosa: 'Cavolo, sarebbe stato bello se avessi potuto fare qualcosa. Perché è bello dare una mano agli altri'". Si chiama ...

Ambra Angiolini si racconta dalla depressione al volontariato : Ambra Angiolini in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” racconta: “Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”. Di Massimiliano Allegri dice anche: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi ...